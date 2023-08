Volleyball Grafing: Endlich wieder zweite Liga

Volleyball Grafing

Die Grafinger Volleyballer sind zurück in Liga 2 – und freuen sich auf die neue Saison. Ein Ausblick

Grafing – Das eingespielte Aufstiegsteam um Philipp Küchenhoff, Florian Drescher, Korbinian Hess, Jannik Birkholz, Adrian Nachtwey, Adrian Gegenfurtner und Moritz Schnödt bleibt im Kern erhalten und wurde durch gezielte Zugänge verstärkt. Dies teilen die Grafinger Volleyballer in einer Pressemitteilung mit.



Und in der kommenden Saison gibt es auch einige Neuverpflichtungen. So Luis Grossmann, der bei den Duellen gegen Regensburg auffiel und jetzt nach Grafing gewechselt ist. Und mit Niklas Trogisch kommt ein zweitligaerfahrener Zuspieler mit Leaderqualität vom ASV Dachau in die Bärenstadt. Die frischgebackenen Deutschen U20 Meister Valentin Schneckenburger (Mittelblock) und Janik Sambale (Annahmeaußen) rücken aus der Jugendmannschaft ins Bundesligateam. Auf zwei bekannte Gesichter freuen sich alle. Routinier und Urgestein Christian Seitz spielt seit 23 Jahren beim TSV Grafing Volleyball und schnürt seine Schuhe als Unterstützung für das junge Team. Der junge Paul Koch musste nach dem Abstieg zurück zum VCO München – jetzt ist das Abitur in der Tasche und er kann wieder für eine sichere Annahme sorgen.



Ein besonderes Spielrecht hat der Jung-Nationalspieler Tristan Mohr. Durch seinen Bundeskaderstatus kann er sowohl in der Regionalliga als auch in der Bundesliga für Grafing spielen. Somit kann er Verantwortung übernehmen und Erfahrungen sammeln.

Der Grafinger Durchschnittsbundesligaspieler ist Jahrgang 2000 und 192 cm groß

Headcoach Heiko Roth bleibt der erfahrene Trainer für das junge Team. Neu dabei sind Teamarzt Roman Fritschle von der „Orthopädie Grafing“, sowie Athletiktrainer Karl Schmitt und sein Team vom „Bodyinvestment Campus“.



Auch Mentalcoach Marcus Kerti sowie die Physiotherapeuten Susanne Kuprat und Lukas Broghammer bleiben dem Team treu. Im Bereich Scouting und Videoanalyse verstärken mit Kaityn Schumann und Frederik Jost gleich zwei Neue das Team ums Team. Teammanager Johannes Oswald bleibt ebenfalls an Board – für ihn geht es in die elfte Saison als Verantwortlicher.

Enge Verzahnung und Sprungbrett

Bei den Grafinger Volleyballern liegt der Fokus auf der Ausbildung junger Spieler. Hier spielt auch die Regionalligamannschaft als Bundesligareserve eine wichtige Rolle. Einige Drittligaspieler der vergangenen Saison übernehmen dort Verantwortung und wollen sich für die Bundesliga empfehlen.



Mit Heiko und Daniel Vogt hat die Volleyballabteilung zwei ausgebildete und zusammenarbeitende A-Trainer, denen die Entwicklung der Spieler am Herzen liegt.

Der Heimspieltag als Event

Regionalligateam und Bundesligateam arbeiten nicht nur im Training eng zusammen, auch die Heimspieltage sind kombiniert. Jeder Spieltag hat ein Thema oder Motto – viele tolle Auftritte, Gewinnspiele und Aktionen. Nähere Infos gibt es wie gewohnt auf der fightingbayrisch.org - Homepage und auf Socialmedia.