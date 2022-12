Spitzenspiel in der Jahnsporthalle

Das Hinspiel konnten die Grafinger Volleyballer für sich entscheiden. © Lothar F.

Zum Abschluss der Hauptrunde kommt es zum Spitzenspiel in der Grafinger Jahnsporthalle. Am Samstagabend 10. Dezember, um 19 Uhr ist der TSV Friedberg zu Gast.

Grafing – In der Dritten Liga Volleyball steht das Topspiel Erster gegen Zweiter an - TSV Grafing gegen TSV Friedberg. Grafings Headcoach Heiko Roth freut sich: „Das Spitzenspiel haben wir uns durch gute Leistungen verdient. Wir wollen den Zuschauern ein schönes Spiel bieten und nach der Partie gemeinsam mit Fans und Helfern Glühwein trinken. Wir werden mit vollem Einsatz zu Werke gehen - wir wollen mit einem Sieg in die Weihnachtspause gehen.“



Beide Teams sind für die Playoffs qualifiziert, damit werden die Punkte aus den jeweiligen Spielen mit in die Playoffs genommen. Das Hinspiel konnte Grafing bei den Randaugsburgern mit 1:3 (12:25, 25:15, 16:25, 19:25) gewinnen und hat damit drei Punkte sicher auf der Habenseite. Jetzt will das junge Team nachlegen. „Bisher läuft es sehr gut, daran wollen wir anknüpfen und das Maximale rausholen. Platz zwei ist uns sicher, aber wir wollen als Tabellenführer in die Playoffs starten und uns damit eine noch bessere Ausgangslage sichern.“, meint Grafings Teammanager Johannes Oswald. Es wird sicher ein hochklassiges und intensives Spiel in der Jahnsporthalle. Neben tollem Sport sorgen Glühwein, Punsch, Nikolaus und das Grafinger Jugendorchester für Stimmung.

Hier gibt es Karten

Tickets für das Spitzenspiel gibt es auf www.fightingbayrisch.org/tickets und an der Abendkasse. Einlass ab ist 18 Uhr.