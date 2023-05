„Unsere Kinder brauchen Betreuung“

Rund 500 Eltern und Kinder demonstrierten vor dem Vaterstettener Rathaus für eine bessere Kinderbetreuung. © Foto: die

„Keine Aufbewahrungseinrichtung, sondern eine pädagogisch wertvolle Betreuung“ forderten rund 500 Eltern und Kinder von der Gemeinde Vaterstetten. Bürgermeister Leonhard Spitzauer (CSU) kündigt einen „runden Tisch“ an – und auch finanzielles Engagement der Gemeinde.

Vaterstetten – Mit Trillerpfeifen, Klappern und Großplakaten näherten sich die Demonstrationszüge aus zwei unterschiedlichen Richtungen dem Rathaus. Dort vereinten sie sich unter den Klängen von überlauter Kinderdisco-Musik. Rund 500 Eltern und Kinder waren gekommen, um zu zeigen: „Uns stinkt’s“, wie es Initiatorin Kerstin Lottritz formulierte. In den Kindertagesstätten herrsche ein katastrophaler Personalmangel, zum Teil würden Gruppen reduziert, manchmal sogar ganz geschlossen. Immer wieder werde nur Notbetreuung angeboten. Eltern bekämen nicht mal in der Mittagsbetreuung einen Platz. Die seien jedoch an der Grenze der Belastung angekommen, erklärte Lottritz. Nach drei Jahren Pandemie „können wir jetzt einfach nicht mehr“. Berufstätige Mütter könnten den Mangel nicht ausgleichen müssen. „Wir wissen, dass es ein bundesweites Problem ist, doch im lokalen Wettbewerb steht Vaterstetten schlechter da als seine Nachbarn“, so Lottritz. Dort würden Zulagen gezahlt und Wohnungen zur Verfügung gestellt. „Wir brauchen das in Vaterstetten auch.“ Denn sonst wandere das Personal ab. Es reiche nicht, nur Gebäude zu bauen.

„Sorgen Sie für eine bessere Situation vor Ort, damit Erzieher hier gerne arbeiten.“ Lorna Stephen vom Verband der Kita-Fachkräfte in Bayern warb für eine ganze Liste an Gesetzesänderungen, die dem Personal die Arbeit erleichtern könnten. Die Demo vor dem Rathaus Vaterstetten nannte sie „eine zielführende Aktion“. Bürgermeister Leonhard Spitzauer (CSU) musste sich das Mikro für sein Statement erst erkämpfen. Denn die Veranstalter wollten erst ein bißchen Kindermusik abspielen. „Da wir vor dem Rathaus stehen, muss ich mich beugen“, so Lottritz genervt und gestand dem Bürgermeister nur „drei Minuten offene Redezeit“ zu. Die Betreuungssituation sei ein „dickes Problem“, gestand Spitzauer. Die Gemeinde habe sich jahrelang vor allem auf die Schaffung von Plätzen konzentriert. „Wir brauchen keine Häuser, wir brauchen Personal“, so der Zwischenruf einer Mutter.

Die Personalgewinnung liege nicht allein in Gemeindehand, meinte Spitzauer. Deshalb habe man sich auch für eine Vielzahl an Trägern entschieden. Zur Linderung der Probleme sei Vaterstetten auch zu finanziellem Engagement bereit. „Wir müssen überlegen, wo das Geld herkommen soll.“ Den Eltern müsse klar sein, dass hier auch sie herangezogen werden könnten. Weitere Ideen sei die Entlastung der Erzieherinnen von bestimmten Aufgaben, in dem man externe Kräfte bezuschusse. Zur Wahrheit gehöre aber auch, dass die Träger AWO und Kinderland die Zahlung der München-Zulage ablehnen würden. „Ich befürworte, dass es alle Träger zahlen.“

Der Bürgermeister will nun am 12. Juni bei einem „Runden Tisch“ mit den Kita- und Eltern-Vertretern über die aktuelle Situation und Probleme jeder einzelnen Einrichtung sprechen und an Lösungsideen arbeiten. die