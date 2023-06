Vote 16: Sollen Jugendliche ab 16 wählen?

Von: Christian Schäfer

Teilen

Die Initiative „vote 16“ setzt sich daher die Absenkung des Wahlalters zum Ziel. © BJR

Vote 16 lautet der Titel eines Volksbegehrens, das aktuell in Bayern läuft. Die Frage: sollen Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren wählen dürfen? Wir haben uns einmal umgehört

ern dürfen Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren an Kommunalwahlen teilnehmen, in Baden-Württemberg, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein auch an Landtagswahlen. Und wenn im nächsten Jahr das Europaparlament gewählt wird, dürfen erstmals auch 16- und 17-Jährige an die Urne.



In Bayern gilt diese Regelung bis dato nicht. Ein Volksbegehren soll dies jetzt ändern und fordert das Wahlrecht ab 16 Jahren. Unterstützt wird das Projekt von 47 Organisationen, Parteien und Verbänden. Lediglich die CSU sperrt sich dagegen – und die hat bekanntlich in Bayern politisches Gewicht.



„Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren können und wollen politische Prozesse mitbestimmen“

Für Clemens Scheerer ist dies ein Unding. Scheerer ist vom Projekt „Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Ebersberg“ und setzt sich für mehr Teilhabe von Kindern und Jugendlichen ein. „Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren können und wollen politische Prozesse mitbestimmen“, sagt er. „Je früher Menschen beteiligt werden, desto früher setzen sie sich auch mit der Politik auseinander.“ Zudem würden Studien aus anderen Bundesländern belegen, dass Jugendliche in diesem Alter durchaus in der Lage seien, reife Wahlentscheidungen zu treffen und auch bereit seien, Verantwortung zu übernehmen, so Scheerer. Seine Erfahrung zeige, dass Jugendliche ganz tolle Entscheidungen für unser Gemeinwesen treffen können und er sagt: „Wenn du Jugendlichen eine Chance gibst, dann ergreifen sie diese auch.“



„Junge Menschen tragen Verantwortung in Beruf und Ehrenamt (...), deshalb steht ihnen auch eine Stimme in der Gestaltung ihrer Zukunft zu“

„Junge Leute müssen immer früher wichtige Entscheidungen für ihren weiteren Lebensweg treffen und sind mit klimapolitischen und gesamtgesellschaftlichen Weichenstellungen konfrontiert, die massive Auswirkungen auf ihre Zukunft haben“, schreibt die SPD-Landtagsabgeordnete Doris Rauscher in einer Pressemitteilung zu diesem Thema. Für sie ist es nicht verständlich, dass junge Menschen ab 16 Jahren zwar bei der Europawahl wählen dürften, jedoch nicht bei Landtags- und Kommunalwahlen, obwohl diese Wahlen sie viel unmittelbarer betreffen würden. „Junge Menschen tragen Verantwortung in Beruf und Ehrenamt, zahlen Steuern und deshalb steht ihnen auch eine Stimme bei der Gestaltung ihrer Zukunft zu“, so Rauscher.

„Zwei Drittel der Deutschen sind gegen eine Absenkung des Wahlalters. Wir vertreten daher einen breiten demokratischen Konsens“

Dass die CSU nicht alleine gegen die Absenkung des Wahlalter sei, möchte der CSU-Landtagsabgeordnete Thomas Huber klar stellen. „Umfragen zufolge sind fast zwei Drittel der Deutschen gegen eine Absenkung des Wahlalters ab 16 Jahren“, sagt er. „Wir vertreten insofern also eher einen breiten demokratischen Konsens.“ Wahlrecht und Volljährigkeit lägen aus guten Gründen zusammen, schließlich würden Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren auch in anderen Bereichen wie der Geschäftsfähigkeit, dem Jugendschutz oder dem Jugendstrafrecht als noch nicht als ausreichend reif angesehen werden. Daher sei es nur gerecht, sie an der demokratischen Willensbildung noch nicht zu beteiligen. Huber betont, dass es Minderjährige gäbe, die sich gesellschaftlich engagieren, zum Beispiel in der Feuerwehr. Das Wahlrecht wurde jedoch keine Einzelfälle berücksichtigen, sondern gelte für alle. Auf jeden Fall beobachte er das laufende Volksbegehren und sei gespannt, wie die Bevölkerung dies bewerte.



„Es wird immer gesagt, dass die Jugend etwas verändern muss und sich engagieren soll. Aber wählen dürfen wir nicht.“

Und was sagen die direkt Betroffenen dazu?. Marla ist 16 Jahre alt und Schülerin am Humboldt-Gymnasium. „Es wird immer gesagt, dass die Jugend etwas verändern muss und sich engagieren soll“, sagt sie. „Aber wählen dürfen wir nicht.“ Vieles, was heute beschlossen werden würde, hätte unmittelbaren Einfluss auf ihre Zukunft, sagt Marla. Deshalb sei es wichtig, uns auch mit einzubeziehen. Und: „Ich kenne viele Jugendliche in meinem Umfeld, die mit der aktuellen Politik unzufrieden sind.“ Auf das Argument, dass Jugendliche im Alter von 16 Jahren nicht reif genug sind, eine wichtige Wahlentscheidung zu treffen, sagt sie: „Wenn man mit 16 Jahren nicht reif genug ist, dann ist man es mit 18 Jahren auch nicht.“ Würden 16-Jährige schon wählen dürfen, würden sie sich auch früher mit der Politik insgesamt beschäftigen.



In ihrem Bekanntenkreis würden viele anders wählen, als es die derzeitigen Mehrheitsverhältnisse widerspiegeln. „Wenn Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren bereits wählen dürften, müssten auch die Politiker umdenken. Schließlich wären wir dann eine wichtige Zielgruppe.“

Volksbegehren Vote 16 Wer sich in die Unterschriftenlisten zum Volksbegehren „Vote 16 eintragen möchte, kann dies bis zum 14. Juli an folgenden Stellen tun: Kreisjugendring Ebersberg. Bahnhofstraße 12a, Ebersberg. Öffnungszeiten: montags bis donnerstags von 9 bis 17 Uhr Bürgerbüro Doris Rauscher, Bahnhofstraße 12, Ebersberg. Öffnungszeiten: montags bis donnerstags von 9 bis 13 Uhr