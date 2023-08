Waldfest im Bairer Winkl

Die aktiven Burschen der Bairer Trachtler. © Foto: Bairer Trachtler

Los geht es am Freitag, 11. August ab 19 Uhr.

Baiern – Die ehemalige Kiesgrube zwischen Netterndorf und Antholing wurde vor über 35 Jahren auserkoren und zum Waldfestplatz umfunktioniert. Auch in diesem Jahr werden der Trachtenverein und die Aktiven Jungen des Trachtenvereins „Bairer Winkler“ als Gastgeber in bewährter Weise dafür sorgen, dass die Besucher von Freitag bis Montag eine kurzweilige und vergnügliche Zeit erleben.

Los geht es am Freitag, 11. August ab 19 Uhr. Die Aktiven Jungen des Vereins veranstalten ein „Woidweinfest“ mit den bekannten Hallgrafenmusikanten aus dem Berchtesgadener Land. Am Sonntag, den 13. August, ab 12 Uhr mittags folgt dann das eigentliche Waldfest. Auf dem Programm steht nicht nur ein Tag mit originaler bayerischer Blasmusik, sondern geboten wird auch ein beeindruckendes Schmankerlsortiment. An guten Brotzeiten, Steckerlfisch, hausgemachten Torten, Kuchen und Eis, Kaffee, Eiskaffee und andere Getränke aus der Aperol- und Weißbierbar fehlt es nicht.

Für die herzhafteren Genüsse ist, wie schon im Vorjahr, die Metzgerei und Partyservice Peter Wachter aus Hohenthann mit bayrischer Brotzeit und Gegrilltem zuständig. Für Kurzweil haben die Bairer Trachtler eine Losbude und eine Naturkegelbahn aufgebaut. Hier kann man mit ein wenig Glück oder Geschick attraktive Preise gewinnen. Die Bürgermeister der Nachbargemeinden sowie unser Landrat Robert Niedergesäß haben sich auch schon daran gemessen. Auch der Schützenverein ist vertreten mit einem selbstgezimmerten Schießstand. Für die Kinder ist die Tanzbühne immer ein Riesenspaß, wo sie sich weit weg von der Straße nach Herzenslust austoben können, während die Eltern einen sorglosen Nachmitttag genießen ohne Hitze im Auto und Stau.

Am Abend ist die Glonner Musi an der Reihe und spielt bayrische Tanzmusik und einige Plattler. Sicher werden auch alle Männer und Burschen, die die Amboßpolka beherrschen auch wieder auf einen Gemeinschaftsplattler eingeladen. Später wird‘s romantisch, wenn Weinbar und die Felsenbar bei Kerzenschein ihren Betrieb aufnehmen. Am Montag endet das Fest mit dem traditionellen Kesselfleischessen. Hierzu spielt die Bairer Musi ab 19 Uhr. red