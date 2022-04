Walpurgismarkt in Kirchseeon

Zwei lange Jahre Zwangspause liegen hinter dem Walpurgismarkt in Kirchseeon, doch am 9. und 10. April kehrt er wieder zurück.

Kirchseeon – Auf dem Marktplatz werden etwa 35 Marktaussteller ihre zum Teil selbst produzierten Artikel und Waren anbieten. Auch zahlreiche Geschäfte in der Marktgemeinde haben im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags geöffnet. An den Marktständen gibt es viele Kunsthandwerkstände aus Bayern und Österreich mit Handarbeiten, Keramik, Deko-Artikel, Gartenaccessoires, Olivenholzprodukte, Gefilztes, Seifen, Schmuck, Bekleidung, Lederwaren, Haushaltsartikel und vieles mehr. Aber auch für das leibliche Wohl ist gesorgt und so werden Salami und Wein aus Italien, Käse und frischer Speck aus dem Allgäu, Österreich und Südtirol, Feinkost, Schokofrüchte, Mandeln, Kuchen, Gebäck, Langos, Fischsemmeln und frisch Gegrilltes angeboten.

Zur Freude der Kinder steht ein kleines Fahrgeschäft bereit und auch Zauberer David ist wieder dabei, der die entsprechenden Artikel zum Kauf anbietet. Das Organisations-Duo, bestehend aus Peter Kajetan Schmid und Oliver Nowotny verspricht einen abwechslungsreichen Markt und freut sich auf zahlreichen Besuch. Der Markt öffnet am Samstag, ab 10 Uhr und schließt um 18 Uhr. Am Sonntag ist die Marktzeit ebenfalls von 10 bis 18 Uhr. Ab 12 Uhr erweitern die Geschäfte bis 17 Uhr das reichhaltige Angebot. Die Kirchseeoner Marktkapelle gibt am Nachmittag ein Standkonzert. Damit ist es auch in kurzer Zeit machbar entspannt über den Kirchseeoner Walpurgismarkt zu bummeln. Viele Geschäfte in der Gemeinde nutzen den verkaufsoffenen Sonntag, um sich ihren Kunden zu präsentieren. red