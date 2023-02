Wanderschafe unterwegs

Teilen

Etwa 700 Tiere wandern von München über Hohenlinden, Steinhöring, Wasserburg, Haag, Schwindegg und Markt Schwaben wieder zurück in die Frötmanninger Heide bei München © Kees

700 Schafe ziehen derzeit durch den Landkreis

Steinhöring – Ein Schauspiel, dass jedes Jahr begeistert: Wanderschäfer ziehen derzeit mit hunderten von Tieren durch den Landkreis. Man hört die Schafe blöken, mähen und bähen. Dazwischen laufen einige Ziegen mit. Und die Wachhunde achten darauf, dass die Tiere nicht auf eine Straße gehen. Lustig ist das ausgelassene Hüpfen der Lämmer auf den Wiesen anzusehen.

Etwa 700 Tiere wandern so, begleitet von polnischen Schäfern, von München über Hohenlinden, Steinhöring, Wasserburg, Haag, Schwindegg und Markt Schwaben wieder zurück in die Frötmanninger Heide bei München, wo die Tiere den Sommer verbringen. Den ganzen Winter über ist die Herde der Schäferei Hermann Stadler aus dem niederbayerischen Vilsbiburg im oberbayerischen Voralpenland unterwegs, weil „es dort aufgrund des (warmen) Föhnwindes auch in der kalten Jahreszeit viele saftige Wiesen gibt,“ so der Schäfer.