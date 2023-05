ÖPNV mit Wasserstoff

Mit dem symbolischen Spatenstich haben Landrat Robert Niedergesäß, Josef Ettenhuber und Bürgermeister Josef Oswald am Dienstag den offiziellen Startschuss für die Umsetzung des Projekts gegeben. © privat

Auf dem Firmengelände der Firma Ettenhuber in Glonn, Ortsteil Schlacht entsteht in Zusammenarbeit mit den Landkreisen Ebersberg und München eine Wasserstofftankstelle für Busse im öffentlichen Nahverkehr.

Landkreis – Die Wasserstofftankstelle wird in der Lage sein, Busse mit umweltfreundlichem grünen Wasserstoff zu betanken, was dazu beitragen wird, die Emissionen in beiden Landkreisen im ÖPNV zu reduzieren und somit zu einer saubereren Umwelt beizutragen. Das Busunternehmen Ettenhuber ist stolz darauf, an diesem wichtigen Projekt beteiligt zu sein und freut sich darauf, seinen Beitrag zur Reduzierung der Umweltbelastung leisten zu können.



Die Wasserstofftankstelle wird mit modernster Technologie ausgestattet sein, eine Druckleistung von 350 bar haben und somit die zuverlässige Versorgung von Linienbussen mit Wasserstoff ermöglichen und alle erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen erfüllen. Die Bauarbeiten der Wasserstofftankstelle werden bis Ende Juni 2023 abgeschlossen sein. Die Busse mit Brennstoffzellenantrieb werden Ende Juni geliefert, Josef Ettenhuber geht davon aus, dass nach einem mehrwöchigen Probetrieb die emissionsfreien Busse ab Juli oder August auf den MVV-Linien in den Landkreisen Ebersberg und München unterwegs sein werden.



Landrat Robert Niedergesäß: „Wir freuen uns, dass es jetzt endlich losgeht und wir als Teil der Wasserstoffregion Ebersberg-Landshut-München nach drei Jahren Vorlaufzeit die ersten fünf Wasserstoffbusse noch im Sommer 2023 ans Netz bringen können.“ Damit steige der Landkreis in den emissionsfreien Betrieb seiner Regionalbuslinien ein. Auch in Grafing soll mittelfristig eine weitere Wasserstofftankstelle entstehen. Der Landkreis setzte bei der Dekarbonisierung des ÖPNV nicht ausschließlich auf E-Mobilität, sondern baut unter anderem auch auf grünen Wasserstoff. „Ich danke der Firma Ettenhuber für den unternehmerischen Mut, trotz aller anfänglich großer Herausforderungen und Diskussionen an das Projekt zu glauben und in eine umweltfreundlichere Zukunft zu investieren“, so Niedergesäß.