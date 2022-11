Adventsstimmung am Marktplatz – Weihnachtsmarkt in Grafing

Von: Christian Schäfer

Vom 2. bis 18. Dezember wird der Weihnachtsmarkt in Grafing wieder zum traditionellen Treffpunkt © privat

Auch heuer wird sich die Marktplatzinsel in Grafing wieder vorweihnachtlich präsentieren. Am 2. Dezember geht es los mit dem Weihnachtsmarkt

Grafing – Es sind keine leichten Zeiten für eine ruhige und besinnliche Advents- und Weihnachtszeit. Auch deswegen möchte der Werbering Grafing Momente zum Innehalten, Bummeln, Einkaufen und Genießen bieten. Von 2. bis 18. Dezember wird der Weihnachtsmarkt auf der Marktplatzinsel wieder zum traditionellen Treffpunkt. Die komplette Beleuchtung ist auf LEDs umgestellt und taucht Grafing in ein stimmungsvolles Licht. Der Markt öffnet unter der Woche um 16 Uhr und am Wochenende um 12 Uhr. Hinweise zu den Highlights des Rahmenprogramms und die genauen Öffnungszeiten sind im Internet, bei Facebook und auf den ausgehängten Plakaten am Weihnachtsmarkt zu finden.

Beim Advent in Grafing darf natürlich auch der große Christkindlmarkt am 11. Dezember. (3. Advent) nicht fehlen. Der Markt öffnet an diesem Sonntag bereits um 10 Uhr. Die Kirchseeoner Perchten werde am Nachmittag für eine ganz besondere Stimmung sorgen. Trommeln und Glockenspiel sind dann schon wieder von Weitem zu hören und das schaurig schöne Treiben kann beginnen. Die vielen Stände bieten allerlei Buntes, Süßes, Herzhaftes, Hochprozentiges, Selbstgemachtes und Kreatives an.