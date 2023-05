Im Schilderwald

Reger Publikumsverkehr findet am Eisstadion, Freibad, Tennisplatz und einem Restaurant statt, doch nur ein Zugang soll dies ermöglichen. Langzeitparkplätze sind nur über die Ostumfahrung und die Sportzentrums-Anbindung zu erreichen. © hr

Verkehrsknotenpunkt der besonderen Art

Grafing – Grafing hat viele Attraktionen zu bieten, insbesondere im Sportzentrum. Doch dafür muss der Verkehr in der Straße „Am Stadion“ neu geregelt werden, um ein geregeltes Miteinander zu gewährleisten, befand Stadträtin Elli Huber jüngst in der Sitzung. „Hier kann man nur rückwärtsfahren“, so die CSUStadträtin. Angesprochen waren die Parkmöglichkeiten vor dem Freibad. Bereits vor dem Einbiegen in die Straße sollte deutlich gemacht werden, dass Park- und Wendemöglichkeiten sehr beschränkt sind. In der Tat zeigt sich der Platz vor Freibad, Eisstadion und Tennisgelände aktuell als Schilderwald.

Nur in den gekennzeichneten Flächen ist das Parken erlaubt und in der Regel sind es bereits reservierte Parkplätze für Kioks-Mitarbeiter und den EHC, auch für Gäste des Restaurants, diese aber nur für 30 Minuten, die hier zu nutzen sind. Vier feste Stempen sowie zwei Absperrungen verhindern in der „Am Stadion“-Straße die Weiterfahrt zu beiden großen Parkplätzen, von denen aus man leicht fußläufig in wenigen Minuten die Sportstätten erreichen kann. Wer einen der normalen Parkplätze erreichen möchte, muss über die Grafinger Ostumfahrung und die Sportzentrums-Anbindung fahren. Dabei sollte man sich nicht irritieren lassen, dass letztere noch nicht voll asphaltiert ist. Leichter haben es Fahrrad-Fahrer. Diese können direkt am Freibad ihr Radl abstellen.

„Die Straße wird neugebaut mit einer Wendemöglichkeit am gerade im Bau befindlichen Kinderzentrum“, so Bürgermeister Christian Bauer. Auch beim Eisstadion soll es eine Anlieferungs- und Wendemöglichkeit geben. Am Parkplatz vor dem Freibad sollen zukünftig nur noch Kurzzeitparkplätze zu nutzen sein. Neben dem Sportgelände und den Sportstätten wird auch das Kinderzentrum künftig in der Am Stadion-Straße seinen Zugang haben. ar