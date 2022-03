Die Highlander kommen nach Grafing

Von: Christian Schäfer

Teilen

Der Werbering präsentiert unter anderem Highland Games © Lukassek

Großer Aktionstag „Fit in den Frühling“ zum Thema Gesundheit, Ernährung, Sport & Fitness sowie Freizeit

Grafing – Der Werbering Grafing veranstaltet am 3. April in Kooperation mit dem TSV Grafing und der Stadt Grafing erneut das erfolgreiche Event rund um die Themen Gesundheit, Ernährung, Sport, Fitness und Freizeit. Es sind alle Interessierten eingeladen, sich gemeinsam zu bewegen, sich auszutauschen und jede Menge Aktionen rund um das Motto „Fit in den Frühling“ anzubieten. Firmen und Vereine mit thematisch passenden Produkten bzw. Angeboten sind herzlich eingeladen, sich beim Werbering anzumelden und sich beim Aktionstag zu präsentieren.



Die Veranstaltung lebt von Engagement. Die Veranstalter möchten gemeinsam mit allen Interessierten an diesem Sonntag die Sportanlagen zu einer großen Eventfläche machen. Man freut sich auf viele Unterstützer. Geplant sind folgende Schwerpunkte:



Die Anlagen am Stadion werden zur Aktions- und Ausstellungsfläche.



Präsentation von (Sport)Vereinen, z. B. Testtrainings, die Vorstellung von Sportarten und das aktive Mitmachen.



Laufen für den guten Zweck: Der Charity-Lauf bietet allen die Möglichkeit, sich sportlich für andere einzusetzen. Jede gelaufene Runde bringt 1 Euro und geht an soziale und gemeinnützige Projekte. Alle können mitmachen. Ob jung oder alt, alleine oder zusammen mit der Familie bzw. Freunden.



Auf einer zentralen Bühne finden von ca. 12.30 bis 17 Uhr Vorführungen und Mitmachaktionen statt. Anmeldungen werden gerne beim TSV oder Werbering angenommen.



Die Highlander kommen



Man darf sich wieder über die „Highland Games“-Vorführung freuen - jeder Besucher kann selbst seine Kräfte und sein Können unter Beweis stellen.



Lesen Sie auch Lidl: „Klopperei wie im Western-Saloon“ am Montag? Auffälliges Angebot gibt es wirklich Eine Twitter-Nutzerin wurde per WhatsApp auf ein vermeintliches Lidl-Angebot hingewiesen. Das am Montag einen großen Andrang erwarten ließe. Jetzt klärt der Discounter auf. Lidl: „Klopperei wie im Western-Saloon“ am Montag? Auffälliges Angebot gibt es wirklich

Zur Deckung eines Teils der Kosten für Werbung, Strom etc. erbitten man von allen nicht im Werbering organisierten Teilnehmern eine Pauschale von 50 Euro. Vereine zahlen keine Teilnahmegebühr.



Der Werbering sucht noch Sponsoren für den Spendenlauf. Geplant ist eine möglichst hohe Spendensumme. Diese muss durch viele Läufer und Stadionrunden quasi ausgelöst werden. Sie als Sponsor werden natürlich gesondert erwähnt und sind auch bei der Scheckübergabe dabei. Bei 5 Sponsoren zu je 200 Euro müssten somit 1000 Stadionrunden gelaufen werden.



Zur weiteren Planung benötigen der Werbering eine Anmeldung bis 19. März bei Ludwig Bitto, 1. Vorsitzender, info@werbering-grafing.de oder Telefon (0 80 92) 91 86.red