Wieder Müll am Moosacher Bad

Feuerstellen in Wiesen um das Moosacher Bad am Steinsee.

Auch in diesem doch recht kühlen Frühjahr mit nur einzelnen warmen und sonnigen Tagen finde sich schon jetzt immer mehr Müll an der einzig frei zugänglichen Badestelle am Steinsee im südlichen Landkreis Ebersberg, dem sogenannten Moosacher Bad.

Moosach – . Darüber klagt die Untere Naturschutzbehörde (UNB) am Landratsamt. Gleiches gelte in und an den angrenzenden Wald- und Wiesenflächen. Zigarettenkippen, Kronkorken, Plastiktüten, Lagerfeuerstellen samt Steineinfassungen in den benachbarten Wirtschaftswiesen und vieles mehr seien die Überreste von Feiern und Badebesuchen an der idyllisch gelegenen Uferstelle. „Diese Hinterlassenschaften verschandeln nicht nur den schönen Platz und sind ein Ärgernis für alle, die den Badeplatz nutzen möchten.

Der Müll und die Ablagerungen verunreinigen in zunehmendem Maße das Viehfutter und beschädigen die Erntemaschinen der Landwirte“, so die UNB. Und weiter: „Die für die Natur wichtigen, ungestörten Uferbereiche werden durch unbedachtes oder auch rücksichtsloses Betreten oder gar Lagern stark beeinträchtigt und gestört. Nicht ohne Grund sind diese Flächen seit Jahren eingezäunt!“. Der gesamte Steinsee mit Ufer und Umgebung liegt im Landschaftsschutzgebiet. Mit Ausnahme des Familienbads Steinsee und eben des Moosacher Bads ist deshalb das Betreten der Uferbereiche sowohl von der See- als auch von der Landseite her verboten. Hier befinden sich besondere Lebensräume für Tiere und Pflanzen. Sie verdienen aufgrund ihrer Schönheit, Artenvielfalt und Eigenart einen besonderen Schutz. Zudem sind sie wertvolle Erholungsgebiete und Ruhezonen, die nur durch die besondere Rücksichtnahme jedes Einzelnen in ihrer Substanz erhalten werden können.

Ökologisch intakte Seeuferbereiche mit den vorgelagerten Schilfgürteln und Schwimmblattpflanzen sind eine wichtige Voraussetzung für die Erhaltung einer guten Wasserqualität. Eine einzelne Zigarettenkippe kann eine Menge von 1000 Litern Wasser mit Nikotin verseuchen und vergiftet damit zunehmend den Lebensraum der unterschiedlichsten Tiere und Pflanzen und letztendlich auch jedes einzelnen Nutzers des Steinsees.

Die UNB richtet daher wieder einen dringenden Appell an die Vernunft aller Badegäste und Erholungssuchenden: „Parken und campieren Sie nicht in den land- und forstwirtschaftlichen Flächen, nehmen Sie bitte ihre Hunde an die Leine und entsorgen Sie deren Hinterlassenschaften ausschließlich in die bereitgestellten Abfallbehälter. Kommen Sie mit Ihren Mitbürgerinnen und Mitbürgern ins Gespräch und wirken Sie aktiv mit, dass das Moosacher Bad als offene, kostenlose und saubere Badestelle erhalten bleiben kann. Achtsamkeit und Respekt gegenüber Natur und Mitmenschen garantieren eine schöne und entspannte Badesaison 20 23.“ lra