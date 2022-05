Bauzeit in Grafing

Von: Christian Schäfer

Die Leonhardstraße wird für den Durchgangsverkehr gesperrt © Stadt Grafing

In Grafing wird die Brücke über den Wieshamer Bach erneuert. Das bedeutet Sperrungen und Umleitungen

Grafing – In Grafing wird im Bereich der Kapellenstraße/Leonhardstraße die Brücke über den Wieshamer Bach erneuert. Dies teilt die Stadt Grafing mit. Zudem wird die Ufermauer in der Leonhardstraße auf circa 30 Meter erneuert. Baubeginn ist am 30. Mai. Laut Planung sollen die Baumaßnahmen Mitte Oktober abgeschlossen sein.





Für die Dauer der Maßnahme werden die Brücke und die Leonhardstraße für den Durchgangsverkehr gesperrt. Für den Fußgängerverkehr (Bürgersteig), der auch als Schulweg genutzt wird, wird eine provisorische Fußgängerbrücke über den Wieshamer Bach errichtet. Diese wird zum Ende der Pfingstferien einsatzbereit sein.

Wer Fragen hat, kann sich mit der Stadt Grafing in Verbindung setzen

Alle Baubeteiligten sind bemüht, die Beeinträchtigungen so gering als möglich zu halten. Trotzdem wird es zu Sperrungen und Behinderungen kommen, dafür bittet die Stadt Grafing um Verständnis. Sollten Anwohner während der Bauzeit größere Lieferungen erwarten, werden sie gebeten, sich mit der Stadt Grafing in Verbindung zu setzen, um eine Lösung zu finden.



Fragen beantwortet Herr Solfrank vom technischen Bauamt unter Tel. (0 80 92) 7 03 42 13. red