Landkreis - Aprilzeit ist Maibaumstüberlzeit. Verteilt im ganzen Landkreis öffnen jetzt die Wachhütten für die Maibäume – das bedeutet einen Monat lang Bewachen und Feiern! Hallo zeigt, wo und unter welchem Motto in den Hütten getanzt und geschmaust wird: Der Stüberlguide für Landkreis Ebersberg!

Forsting



In Forsting findet das Stüberl Opening am 6. April statt, dabei „kimmt da Bam“ ab 17 Uhr ins Stüberl zum Schnauz bei Steinhart. Am Karfreitag findet das Wattturnier ab 18 Uhr statt. Auf die „Rüscherl Night“ am 8. April folgt die „Dicke-Eier-Party“ am 9. April. Frische Hendl vom Holzgrill gibt es am 12. April am „Hendl-Mittwoch“. Der 13. April wurde zum „Durstigen Donnerstag“ mit Happy Hour erklärt. „Forsting eskaliert“ heißt es am 14. April mit DJ S.M.. Am 15. April wird zur „Electric Night by Essex“ geladen. Zünftig wirds am 16. April mit dem Musikalischen Frühschoppen mit de „GrossStoana Buam“ ab 11 Uhr. Am Montag, 17. April gibt es Kesselfleisch, Blut- und Leberwurst ab 18.30 Uhr. Am 20. April kommt wieder ein „Durstiger Donnerstag“. Dann „eskaliert Forsting scho wieda am 21. April. Am 22. April kommt die „Nacht in Tracht“. Ein weiterer Musikalischer Frühschoppen findet am 23. April mit „Bayerisch Extrem“ ab 11 Uhr statt. Frische Haxn ab 19 Uhr vom Holzgrill gibt es am „Haxn-Mittwoch“, 26. April. Gefolgt vom „Durstigen Donnerstag“. Am 28. April kommt die „Tower Night“. Das Maibaumstüberl schließ mit dem „Stüberl Schluss Verkauf“ am 29. April. Aufgestellt wird der Maibaum am Dorfplatz in Pfaffing ab 10.30 Uhr am 30. April. Ausweichtermin ist 1. Mai.



Emmering



Das Emmeringer Maibaumstüberl hat regulären täglichen Stüberlbetrieb von 1. bis 30. April. Zu finden ist es beim „Glow“ in Schalldorf, letzter Hof links Richtung Rott. An den Wochenenden gibt es Mottoparties. Die erste startet am 1. April mit dem Maibaumeinlagern. Am Karfreitag, 7. April gibt es ab 18 Uhr Fisch zu essen. Die Ostereierparty steigt am Ostersonntag, 9. April. Zum Ostereiersuchen mit Frühschoppen ab 9.30 Uhr wird am Ostermontag, 10. April geladen. Das Spareribs Essen ab 19 Uhr ist am 14. April. Am 15. April findet die „Irgendwie und Sowieso-Party“ statt. Die Emmeringer Musi spielt zum Kesselfleischessen am Montag, 17. April. Der 20. April wurde zum Rüscherldonnerstag erklärt. Am Freitag, 21. April gibt es Gyros. Die „Achtung Wuid Party“ steigt am 22. April. Am Montag, 24. April stehen Burger auf der Speisekarte. „Boarischer Aufnocht“ heißt es am Donnerstag, 27. April. Am Freitag, 28. April wird zur „Hau di weg Party“ geladen. Alles muss raus ist das Motto am Samstag, 29. April. Am Sonntag, 30. April schließt das Stüberl mit dem Oldtimerfrühschoppen ab 9.30 Uhr. Maibaumaufstellen ist dann am Montag, 1. Mai ab 11 Uhr in Emmering.



Moosach



Der Moosacher Maibaumverein besteht aus allen Moosacher Vereinen. Sie haben bei der Errichtung der Maibaumhütte am alten Bahnhof mitangepackt. Geöffnet hat das Stüberl bereits am 25. März. Täglicher Stüberlbetrieb mit Pizza ab 18 Uhr und an Sonn- & Feiertagen ganztägig geöffnet bis zum 30. April. Am 26. März gibt´s Weißwürscht. Kesselfleisch am 27. März. Am 29. März steigt die Ladies Night. Wattturnier mit Gulaschsuppe findet am 30 März statt. Notte Italiana heißt es am 31. März. Die Liveband „Can´t stop Munich“ mit Hendlbraterei kommt am 1. April. Am 2. April gibt es eine Maibaum Rally für Kinder. Burger werden am4. April serviert. Am 5. April heißt es „Mai-xican Night mit Burritos. Die Cuba Night mit Salsa Schnupperkurs. Am Karfreitag wird traditionell Fisch serviert bevor ab 18 Uhr die Bavarian Spring Break Party steigt. Goaßn Maß werden am 8. April ausgeschenkt. Am Ostersonntag gibt es ab 10 Uhr einen Osterbrunch. Um 18 Uhr folg Wrapomania. Einen Weißwurstfrüschoppen gibt es am Ostermontag, später wird gegrillt. Am 1. Mai wird der Baum dann aufgestellt. Bayerische Brotzeit wird am 12. April aufgetischt. Am 13. April gibt es Sirtaki und Souvlaki. Pommes Blau-weiß können am 14. April probiert werden. Am 15. April heißt es „MaiBamBamBam“ mit Spica Chakalaka. Gulaschsuppe gibt es am 16. April. Später steigt ab 18 Uhr die Tiroler Nacht. Am 17. April wird zur Bayerischen Kinonacht mit Leberkas geladen. Hendl und Rollbraten können am 18. April gegessen werden. Mit einer Überraschung kommt der TSV am 20. April. Die Goaßnparty steigt am 21. April. Moosach rockt mit Nick´s Noise an 22. April. Am 23. April können Kinder Specksteine schnitzen. Die kroatische Nacht steigt am 24. April. Bayerndöner gibt es am 26. April. Die Pokernacht findet am 27. April statt. Zeit für Spaghetti ist am 28. April. Am 29. April ist noch große 80er Party. Die Wache endet am 30. April. Am 1. Mai werd dann da Bam in Moosach ab 11 Uhr aufgestellt.



Anzing



„Do Gäht Wos!“ - beim Burschenverein Anzing und zwar schon vor dem 1. April. Das Maibaumstüberl öffnet am 31. März mit der legendären Stüberl-Opening-Party. Ab dann gilt täglicher Wachbetrieb mit täglichem Stüberlbetrieb und immer wieder „Speschäl-Events“. Bevor der Baum kommt gibt es am 1. April noch die „Wo bleibt a Baam - Party“ Am Sonntag, 2. April wird der Maibaum ab 11 Uhr begleitet von zünftiger Blasmusi durch Anzing ins Stüberl in der Parkstraße 70 gefahren. Anschließend gibt es Steckerlfisch.



Die Wochenenden sind mit diversen Veranstaltungen, wie Apres-Ski Party, Gsindl (Live-Band) usw. gefüllt. Sonntags steht immer Frühschoppen mit Weißwurst und Brezen an. „Unter der Woche sind bei uns im Stüberl verschiedene Dinge geplant, wie Kesselfleisch Essen, Leberkas Essen, Spareribs Essen, Wattturnier, Südtiroler Abend usw. Immer die neuesten Infos hierzu gibt es auf facebook unter Burschenverein Anzing“, so Axel Muck vom Burschenverein Anzing. Am 1. Mai ist dann ab 10 Uhr das traditionelle Maibaum Aufstellen.



Markt Schwaben



Auch Markt Schwaben bekommt einen neuen Maibaum, der am 1. April gegen 13 Uhr eintreffen wird. Grundsätzlich hat das Stüberl Sonntag bis Donnerstag von 18 bis 24 Uhr geöffnet und von Freitag bis Samstag von 18 bis 3 Uhr. Jeden Donnerstag gibt es von 19 bis 21 Uhr einen Euro Rabatt auf jedes Getränk für jeden im „Strauss“ Gwand. Am Karfreitag gibt es Steckerlfisch ab 11 Uhr - to go. Eine Woche später am Freitag ist Burger & Co angesagt, am Samstag, 15. April gibt es Hendl & Schweinshaxn. Sonntags dann ist eine Kinderolympiade geplant. Der 21. April beginnt mit Kesselfleisch, am Samstag, 22. April ist Blaulichtparty und am nächsten Tag, am Sonntag können sich die Besucher an einer Bildersuchralley beteiligen. Schnitzel-Variationen gibt es am 28. April und am 29. April sind die Italiener zu Gast, da gibt es nämlich einen Ostra-Abend mit der Partnergemeinde. Jeweils am 16., 23. und 30 April findet ab 10 Uhr ein Frühschoppen im Maibaumstüberl am Erlberg 1 statt, ab 14 Uhr gibt es an diesen Tagen Kaffe und Kuchen. Der Bam wird am 1. Mai aufgestellt.



Schlacht



Die Maibaumhüttn der Schlachter Burschen öffnet am 25. März ihren täglichen Stüberlbetrieb. Dann steigt auch die Eröffnungsparty mit DJ R&T. Kesselfleischessen ist am Montag, 27. April. Der 30. April ist der Radlfahrerdonnerstag. Die Schluckmusklparty ist am 1. April. Am 6. April findet das Wattturnier statt. Die Dirndl wachen am 8. April. Am Ostersonntag heißt es „Nogln und Oschiam“. Gyros wird am 12. April serviert. Am 15. April läuft die Party unter dem Motto „Scheißdrauf mit DJ-Spruzä“. Am 17. April ist wieder Kesselfleischessen. Das Schafkopfturnier findet am 20. April statt. Am 22. April ist die „Absolut Nasch Party delicious“. Radlfahrerdonnerstag ist wieder am 27. April. Am 29. April gibt es noch die „Happy End Party mit de Schlachter Dirndl“. Aufgestellt wird der Bam in Schlacht am 30. April.



Elkofen



Die FFW Elkofen lädt zusammen mit den Elkofener Vereinen ins Vereinsheim, Hochreiterweg 2 ein. Das Stüberl öffnet ab 1. April, da kimmt da Bam. Montags ist immer Kesselfleischessen. Sonntags gibt es ab 14 Uhr Kaffee und Kuchen. Steckelfische werden am 7. April serviert. Am Ostermontag gibt es Kaffee und Kuchen. Das Haxn-Essen ist am 14. April. Zünftig wird´s beim Weinfest mit „Schubi-Duo“ am 15. April. Am 21. April können Spareribes gegessen werden. Die Goaßn-Maß-Party steigt am 22. April. Gyros gibt es am 28. April. Das Motto am 29. April lautet „Lackerl-Fest“. „Alles muss raus“ heißt es dann am 30. April. Das Maibaumaufstellen findet dann in Oberelkofen am 1. Mai ab 11 Uhr statt. Ausweichtermin ist der 7. Mai.



Berganger



Das Maibaumstüberl in Berganger öffnet am 8. April, wenn da Bam kimmt. Dann ist bis 30. April jeden Tag Stüberlbetrieb ab 19 Uhr. Betrieben wird es von der Dorfgemeinschaft Berganger. Los geht´s am 12. April mit einem Burger Abend. Am 15. April gibt es ab 14 Uhr Kaffe und Kuchen, später steigt die 3 - 2 - 1 Party. Das Kesselfleischessen findet am 17. April statt. Am Donnerstag, 20. April beginnt ab 19 Uhr das Wattturnier. Kaffee und Kuchen werden wieder am 22. April serviert bevor am Abend die Baierer-Dirndl-Wach beginnt. Am Montag, 24. April folgt das Hendl-Essen. „Schlussverkauf“ heißte es am 28. April. Der Maibaum wird dann bei jedem Wetter am 30. April in Berganger aufgestellt.



„Zur Gass“ Egglburg

Die Maibaumfreunde Zur Gass werden heuer wieder einen Maibaum in Egglburg bei Ebersberg aufstellen. Gegenüber der Gaststätte „Zur Gass“ am Egglburger See liegt der Maibaum schon unter einem Zelt. Ab 1. April gibt es dort in der Wachhütte Ausschank, Würschtl und Pizzen, jeden Tag ab 18 Uhr. Los geht´s am 1. April mit der Stüberl Opening Party. Kesselfleischessen ist ab 17.30 Uhr am 3. April. Am 8. April steigt die Ballermann Party. Ein Dart-Turnier findet ab 9 Uhr am Sonntag, 16. April statt. Am Samstag, 22. April wird unter dem Motto „Rüscherl & Goaßnmaß Party gefeiert. Zuletzt heißt es „Alles muss raus“ am 29. April. Am 1. Mai ab 10 Uhr beginnt dann das Maibaumaufstellen.



Gelting



Das Geltinger Stüberl befindet sich Am Urtel 7 und öffnet ab dem 8. April täglich ab 18 Uhr. Am Samstag, 8. April wird ab 11.30 Uhr der Maibaum eingeholt und ab dann bewacht. Aufgestellt wird der Baum bereits am 30. April am Marienplatz gegenüber der Kirche um 11 Uhr. Bis dahin gibt es noch die ein oder andere Veranstaltung, wie zum Beispiel am 11. April und 24. April ein Spareribs-Essen und ein zünftiges Kesselfleischessen am 17. April.



Parsdorf



Die Maibaumfreunde Parsdorf-Hergolding öffnen ihr Stüberl am Möstl Hof, Münchener Str. 6 ab 26. März mit dem Maibaumeinholen. Täglicher Wachbetrieb ist dann ab 19 Uhr. Am 30. April gibt es einen Grillhendl- und Cocktailabend. Die Strauß-Party 4.0 stiegt am 1. April. Am 2. April ist ab 11 Uhr der Weißwurstfrühschoppen mit der Healinder Blechmusi. Steckerlfisch gibt am Karfreitag. Am 8. April findet die Ampel-Party statt. Vinyl meets Maibaum heißt es am 21. April. Das Finale mit dem FC Parsdorf ist am 29. April. Aufgestellt wird der Maibaum dann am 30. April ab 11 Uhr.



Vaterstetten



Die Wachhütte findet man hinterm Reitsbergerhof, die täglich um 18 Uhr ab 1. April öffnet. Am 3. April gibt es Kesselfleisch und am Karfreitag Steckerlfischessen. Am 14. April steigt die Cuba-Wache. Schinken-Käse-Toast gibt es am 17. April. Die Weißbier-Wache ist am 20. April. Gefolgt von der Malle-Party am 21. April. Goaßnmaß gibt´s am 22. April. Am 24. April wird Kesselfleisch serviert. Das Saugrill ist am 25. April. Blaulicht-Party ist das Motto am 28. April. Gefolgt von der Rüscherl Party am 29. April. Am 30. April gibt es noch Schaschlik. Aufgestellt wird der Baum am 1. Mai.



Pöring



Das Maibaumstüberl in Pöring hat vom 1. bis 30. April geöffnet. Dabei ist es durchgehend auf. Jeden Sonntag gibt es Kaffee und Kuchen und einen Frühschoppen. Organisiert wird das Ganze von D´Bianga. Am 1. April heißt es ab 12 Uhr „Da Bam kimmt“. Steckerlfische können am Karfreitag ab 11 Uhr gegessen werden. Am Ostersonntag wird ab 21 Uhr zur Rocknacht geladen. Am Freitag, 14. April wird ab 18 Uhr Kesselfleisch serviert. Die Dirndl wachen über den Maibaum am 15. April. Am Sonntag, 16. April wird ab 12 Uhr ein Kindertag organisiert. „Aufspiut werd heißt es am 23. April um 12 Uhr. Letzte Veranstaltung ist dann die 90 Party am Samstag, 29. April. Aufgestellt wird der Maibaum am Dorfplatz am 1. Mai.



Stüberl Steinhöring



Die Infos zum Stüberl in Steinhöring lagen zum Redaktionsschluss noch nicht vor. Diese erscheinen noch.