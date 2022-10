Energiekrise und was nun?

Wie kann man Energie einsparen. Der Experte gibt dazu Tipps © Foto: Kerstin Bockler

Am Donnerstag, 13. Oktober, um 20 Uhr gibt der Ebersberger Energie-Fachmann Dipl. Ing. (FH) Wolfgang Wochermaier Energiespartipps im Katholischen Pfarrheim, Baldestr. 18, in Ebersberg. Der Eintritt ist frei.

Ebersberg – Energiesparen ist spätestens seit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine nicht nur ein Thema der Nachhaltigkeit. Durch die drastisch gestiegenen Energiekosten wird daraus eine Frage der Lebenskosten. Nachdem private Haushalte mehr als zwei Drittel ihres Energieverbrauchs dazu benötigen, um Räume zu heizen1, stellt sich die Frage, wie Heizenergie gespart werden kann. So kann die Steigerung der Energiekosten im kommenden Winter möglichst gering gehalten werden.

Aber welche Maßnahmen helfen wirklich? Muss ich auf Wärme und damit Behaglichkeit verzichten, und steigt dadurch nicht die Gefahr von Schimmel oder anderer Gesundheitsrisiken? Wie heize und lüfte ich richtig? Wie zünde ich einen Holzofen am besten an? Was gehört zu einer Heizungsanlage? Wie bediene ich mein Heizungsthermostat richtig? Wie stelle ich den Heizungsregler ein und was bedeuten dabei die verschiedenen Kennlinien? Macht es energetisch Sinn, das warme Wasser nur noch zu bestimmten Zeiten aufzuheizen? Und was muss ich dann beachten?

All diese Fragen beantwortet Heizungsprofi und Kolpingmitglied Wolfgang Wochermeier in seinem Vortrag „Energie sparen ohne Investitionen“. Der Diplom-Ingenieur (FH) steht auch im Anschluss noch zu einem Gespräch zur Verfügung. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr im Kolpingzimmer des Pfarrheims. Gäste sind willkommen. Das Ende ist um 22 Uhr. red