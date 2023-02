Movimento: Bühne frei für den Nachwuchs

Teilen

Die Nachwuchstalente der Movimento-Familie zeigen ihr Können © privat

Akrobatik, Tanz und Jonglage – die Nachwuchstalente der Movimento-Familie präsentieren ihr Können. Noch sind Restkarten verfügbar

Grafing – Nach der Winterpause wird das Movimento-Cadfem-Zelt im März erneut von Artisten gefüllt. Damit entsteht nicht nur wieder eine weitere Trainingsstätte für die große Movimentofamilie, sondern auch eine Bühne, auf der neu gelernte und perfektionierte Kunststücke präsentiert werden können.



Mit der neuen Aufführung „YoungStage“ eröffnen Nachwuchstalente aus den eigenen Reihen diese Bühne und geben ihre selbsteinstudierten Choreografien zum Besten. Wie der Showname schon andeutet, stehen die Artisten zwischen elf und 19 Jahren das erste Mal mit ihren Solodarbietungen auf der Bühne oder haben ihr Debüt in einer neuen Disziplin. Im letzten Jahr feierte diese Konzeptidee ihre Premiere, konnte damals aufgrund von Hygieneregelungen allerdings nur als Livestream stattfinden.



Dieses Mal freuen sich die jungen Artisten darauf, ihre Acts an zwei Tagen jeweils fast 200 Zuschauern vorführen zu dürfen. Das Programm reicht dabei von künstlerischen Darbietungen in den Bereichen Akrobatik, Tanz, Jonglage, Einrad, Cyr und Handstand bis hin zu waghalsigen Nummern in der Luftartistik. Echtes Zirkusfeeling kommt auf, wenn sich die Akteure stilvoll und elegant zwischen den vier Zeltmasten bewegen. Restkarten für die Vorstellungen am 11. und 12. März sind unter www.youngstage.movimento-grafing.de erhältlich.