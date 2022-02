Wer sind wir? Und wenn ja, wie viele?

Von: Christian Schäfer

Beim Zensus werden sowohl demographische als auch soziodemographische Daten abgefragt © Panthermedia

Alle zehn Jahre wird in Deutschland der Zensus durchgeführt. Heuer ist es wieder soweit. Für die Erhebung werden Freiwillige gesucht, die mit ausgewählten Personen Interviews führen

Landkreis – In diesem Jahr wird in Deutschland und in allen Ländern der Europäischen Union der Zensus – vereinfacht kann man auch Volkszählung sagen – durchgeführt. Jetzt werden sich wohl Einige denken: „Schön und gut, aber was betrifft mich das?“ Es mag sich nach einer staubtrockenen Angelegenheit anhören, aber tatsächlich haben die Zahlen, die beim Zenus erhoben werden, große Bedeutung für unsere Gesellschaft. Wo brauchen wir mehr Wohnungen? In welchen Regionen mangelt es an Senioreneinrichtungen? Wie setzten sich die Wahlkreise für die Bundestagswahlen zusammen?

„Verantwortliche in der Wirtschaft, in der Politik oder in der Gesellschaftsforschung scharren schon mit den Füßen ob dieser Zahlen“, sagt Diana Ruth. Sie ist dafür zuständig, dass der Zensus im Landkreis Ebersberg ordnungsgemäß durchgeführt werden kann. Und dafür benötigt sie auch die Unterstützung von Ehrenamltichen, die bei ausgewählten Adressen Interviews mit den Bewohnern führen. „Der Zensus wird in allen Ländern der Europäischen Union durchgeführt“, sagt Ruth. „Die Interviewer können Teil von etwas wirklich Großem sein.“ Ein Interviewer kann grundsätzlich Jeder werden, gewisse Eigenschaften sollte er jedoch mitbringen. Sie oder er müssen über 18 Jahre alt sein, sie sollten offen gegenüber Menschen sein und gut erklären können. Das Rüstzeug für die Durchführung der Interviews wird in einem Workshop vermittelt. Ab dem 15. Mai sind dann innerhalb von zwölf Wochen im Durchschnitt 150 Interviews mit den Bewohnern von den ausgewählten Adressen zu führen. Diese können kurz sein – für die klasssiche Volkszählung - oder etwas länger, um soziodemographische Daten zu erheben.

Das Ganze läuft auf ehrenamtlicher Basis, es gibt aber eine Aufwandsentschädigung, die bis zu 800 Euro betragen kann. Übrigens: Personen, deren Adresse ausgewählt wurde, dürfen sich der Befragung nicht entziehen – sie müssen Auskunft geben. Aber sie können auch sicher sein, dass ihre Daten anomynisiert weiter geleitet werden. Zudem gilt das sogenannte Rückspielverbot. Daten, die im Zuge des Zensus erhoben werden, dürfen nicht an andere Behörden wie zum Beispiel das Finanzamt weiter geleitet werden. Wer Fragen zum Zensus hat oder sich als Interviewer bewerben möchte, schreibt eine E-Mail an Zensus2022@lra-ebe.de oder meldet sich telefonisch unter (0 80 92) 82 36 60