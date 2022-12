„Und das ist noch lange nicht das Ende“

Im Gewerbegebiet sind Ansiedlungen dringend erwünscht - natürlich auch, um mehr Steuereinnahmen zu generieren © osw

Die hohen Energiekosten belasten auch in Zorneding die Haushaltslage

Zorneding – „Und das ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange!“. Piet Mayr will sowohl im Haushaltsausschuss als auch anschließend im Gemeinderat die Anwesenden auf die angespannte Situation bei den Zornedinger Finanzen hinweisen. In diesem Satz bezog er sich auf Energiekosten.



Um die Lage zu verdeutlichen, kam die Grundschule ins Gespräch: Deren Kosten für Energie verteuert sich um 60.000 Euro. Man hat sich in der Verwaltung auf die angespannte Gesamtsituation eingestellt. So wurde etwa der Dünger für die Sportanlagen aus der Ukraine auf Vorrat gekauft, so Mayr im Haushalts- und Finanzausschuss (HFS). Dieses Gremium dient als Vorbereiter für eine Gemeinderatssitzung rund um die Gemeindegelder, die gut eine Woche später stattfindet, aber eigentlich nur noch zum Abnicken der HFS-Empfehlung gebraucht wird. Angesichts des erwähnten Düngers machte der Bürgermeister klar, dass es – so lange es eben noch geht – unter anderem bei benötigten Chemieprodukten sein kann, das es sie in absehbarer Zeit nicht mehr geben könnte, daher: Auf Vorrat einkaufen. Da Zorneding in der glücklichen Lage ist, aus vorherigen Einnahmen ein gewisses Polster aufzubauen, ist die angespannte Finanzlage zwar ernüchternd, aber noch zu stemmen.



Gut für die Einwohner und das Gewerbe, denn erneut wurde im Gemeinderat bekannt gemacht, dass die Hebesätze für Grundsteuer und Gewerbesteuer nicht erhöht werden. Bei den Rücklagen musste ein Minus von knapp drei Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr angesetzt werden. Zwar stehen in Zorneding äußerst umfassende Ausgaben für Immobilien im Raum, welche aktuell weiterhin auf eine Warteliste geschoben werden. Trotzdem wurde ein Paket geschnürt, das mit fast einer Million Euro unter der Bezeichnung „Verpflichtungsermächtigungen“ eine ganze Reihe von Maßnahmen ermöglicht. Darunter die Erweiterung/Umbau Rathaus (500.000), Straßensanierungen allgemein (100.000), energetische Sanierungen aller Liegenschaften (50.000) oder Versorgungsunternehmen Geothermie (100.000). Quasi als vorweihnachtliches Trostpflaster wurde von der Kämmerei die Gewerbesteuer herangezogen: Aus den knapp drei Millionen Euro, die man zunächst für 2022 erwartet hatte, werden es bis Ende des Jahres knapp 1,5, Millionen mehr werden. Und: Die Gemeinde bleibt schuldenfrei.