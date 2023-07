„Ein bissl mehr TamTam“

V.l.: Klaus Neugebauer (Schriftführer), Tobias Krechel (Beisitzer), Beate Attenberger (Kassenprüferin), Martina Wirth-Eign (Schatzmeisterin), Christa Hock (Beisitzerin), Babsi Krechel (Präsidentin), Bertl Reinbold (2. Vorstand), Andrea Schmid (Beisitzerin), Maria Breitenwinkler (Kassenprüferin) © Foto: privat

Ein Jubiläum gibt es beim Falkonia Verein zu feiern – 25 Jahre Faschingstreiben.

Markt Schwaben – Ende Juni, bei der Jahreshauptversammlung, wurde die Vorstandschaft neu gewählt. Änderungen gab es hier eigentlich keine – der Falkonia-Kern wurde wiedergewählt und so auch Babsi Krechel – erste Vorständin.



Damit ist auch der Weg frei für die neueste Idee von Krechel – ein Faschingsumzug. „Nach 44 Jahren holen wir wieder einen Umzug nach Markt Schwaben, die 25 Jahre müssen ja auch dementsprechend gefeiert werden“. Am 11. Februar 2024 wird also ein buntes Faschingstreiben durch Markt Schwaben ziehen. Die Teilnehmer stehen auch schon fest. Babsi Krechel hatte ihr Konzept den Vereinen in Markt Schwaben vorgestellt und helle Begeisterung ausgelöst. So werden im Februar zum Beispiel handgezogene Wägen vom Theaterverein, Turnverein, Burschen- und Schützenverein und vielen weiteren Vereinen zu sehen sein – natürlich auch von Falkonia. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren.



Thema ist: Reise um die Welt. Man darf gespannt sein, wer sich welches Land ausgesucht hat und auf die Umsetzung auf vier Rädern. Da das Faschingsjahr heuer, bzw. 2024 ein kurzes wird, es auch noch das Jubiläumsjahr ist, wird der Fasching in Markt Schwaben durchaus intensiv werden. Schon die Schlüsselübergabe am 11.11.2023, die heuer auf einen Samstag fällt, „wird mit ein wenig mehr Programm aufwarten“, so die erste Vorständin. Zusammen mit dem Umzug im Februar 2024 gibt es dann auch noch ein Faschingstreiben auf dem Marktplatz und natürlich werden auch die legendären Faschingspartys bzw. Mottopartys nicht fehlen.



Vorher aber gibt es am 19. August ein Sommerfest im Schlossgarten. Von 11 bis 21 Uhr wird mit Musik, Tanz und Kinderprogramm gefeiert. at