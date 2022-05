Edelstein-Kunst in Markt Schwaben

„back to the earth“ in Edelstein-Bildern. © Foto: privat

Der Aktivkreis Kunst und Kultur Markt Schwaben präsentiert die Ausstellung von Rebecca Winhart „back to the earth“.

Markt Schwaben – Die freischaffende Künstlerin und Sozialpädagogin Rebecca Winhart zeigt in ihrer ersten eigenen Ausstellung seit ihrer Selbstständigkeit Werke, die während der letzten anderthalb Jahre entstanden sind. In ihren Bilder behandelt sie verschiedene gesellschaftliche Themen, die sie persönlich beschäftigen. Das Gesamtkonzept der Edelstein Bilder Serie „back to the Earth“ steht im Zentrum der Veranstaltung. Diese wird untermalt mit besonderer Lichtkunst und passenden Klängen. Der Gitarrist und Produzent Manuel Winhart präsentiert seine eigene, speziell für diese Serie, komponierte Musik. Freut euch auf progressive Gitarren Sounds kombiniert mit elektronischen Beats.

Die Ausstellung findet statt am Samstag, 14. Mai von 14 bis 22 Uhr in der Gärtnerei Gerstmayer, Erdinger Straße 24 in Markt Schwaben. red