Baumschutz ist Hitzeschutz

panthermedia_31400248_6048x4024.jpg © Sarayut Thaneerat

Sie sind überall und im Alltag nehmen wir sie kaum wahr: Die Bäume in unserer Stadt. Wie selbstverständlich säumen sie unsere Straßen und beschatten unsere Gärten. Ebenso selbstverständlich suchen wir an diesen heißen Tagen ihren Schatten.

Landkreis - Deutlich ist der Unterschied zu spüren, ob ein Wirtsgarten von Kastanien beschattet wird, oder ob wir unter Sonnenschirmen aus Kunststoff sitzen. Die Bäume sind angenehmer, denn sie halten das Sonnenlicht nicht nur ab – durch die Fotosynthese binden sie Kohlendioxid und wandeln es in Glucose und Sauerstoff um. Damit produziert ein großer Baum täglich ausreichend frische Luft für zehn Menschen. Zudem reduzieren die Bäume die Temperatur an heißen Sommertagen in der Stadt drastisch: Zum einen, weil ihre Blätter Wasser verdunsten und damit die Luft abkühlen, zum anderen verhindert ihr Schatten, dass sich Asphalt und Hauswände stark aufheizen (bis zu 50°C Grad). Hitze, die in der Nacht wieder abgegeben wird, sodass eine nächtliche Abkühlung nicht stattfinden kann.

Darüber hinaus filtern Bäume und Pflanzen Feinstaub aus der Luft und halten sie feucht und frisch. Somit sie sind das A und O für ein angenehmes Stadtklima. Sie sind außerdem Lebensraum und Nahrungsquelle für unzählige Tierarten. Dieser Tage wird im Bundestag über ein Klimaanpassungsgesetz debattiert. Dies betrifft uns alle, in der gegenwärtigen Hitzeperiode ist das deutlich zu spüren. Ein ganz wichtiger Faktor bei der Vorbereitung auf veränderte klimatische Verhältnisse sind Bäume und Grünflächen und die gleichzeitige Reduzierung von versiegelten Flächen, vor allem im städtischen Raum. Um gegen die Folgen der Klimaentwicklung und den Artenschwund anzukämpfen, müssen wir mehr Bäume pflanzen und uns aber auch dafür einsetzen, gesunde große Bäume zu erhalten, da es Jahrzehnte dauert, bis ein neugepflanzter Baum die gleiche Wirkung erzielt.

Die Gemeinde Markt Schwaben hat das Thema Hitzeschutz in die Erarbeitung der Leitlinien für das Stadtentwicklungskonzept ISEK mit aufgenommen. Federführend dabei waren Mitwirkende des Aktivkreises Umwelt. Dieser Kreis setzte sich seit 2011 dafür ein, die natürliche Umwelt und die heimische Artenvielfalt in und um Markt Schwaben zu erhalten und zu fördern sowie Umweltbewusstsein als Basis verantwortungsvollen Handelns zu stärken. Seit Juli 2023 ist er als Projektgruppe Umwelt Teil des neuen, größeren Aktivkreises Natur & Nachhaltigkeit, dem auch das Repair-Café und die Initiative Pro-Fahrrad angehören. Die heißen Tage, die wir zuletzt erlebten, machen die Aktualität und Wichtigkeit dieser Arbeit mehr als deutlich. Alle Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, sich nach ihren Möglichkeiten für mehr Bäume und Grünflächen in der Gemeinde einzusetzen. at