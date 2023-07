„Die Gemeinde ist gut aufgestellt“

Bürgerversammlung Forstinning 2023

In der Bürgerversammlung wurden die Ergebnisse der Fragebogen-Aktion „Seniorengerechtes Wohnkonzept“ vorgestellt

Forstinning - Gut besucht war am 12. Juli die Bürgerversammlung im Forstinninger Pfarrsaal. Der Großteil waren ältere BürgerInnen, die die Präsentation von Bürgermeister Rupert Ostermair verfolgten. Der nannte anfangs Zahlen und Fakten aus dem Geschäftsbericht: Ende 2022 wohnten 3.992 Personen in der Gemeinde, davon 348 über 75 Jahre. Bei den Finanzen nannte Ostermair Zahlen zu den Vermögens- (11.480.000 Euro) und Verwaltungs-Haushalt (9.327.500 Euro). Bei den Einnahmen liegt die Einkommensteuer bei 3.393.400 Euro, gefolgt von der Gewerbesteuer mit 2.88.000 Euro. Bei den Ausgaben ist die Kreisumlage mit rund drei Millionen Euro der größte Posten – gefolgt von Zuschüssen für Kindergärten, Hort und Krippe in Höhe von 730.000 Euro. Unterm Strich ist Forstinning im aktuellen Jahr die Gemeinde mit der vierthöchsten Steuerkraft im Landkreis. Und die positive Nachricht: Die Kommune ist schuldenfrei – mit Rücklagen von 10,27 Millionen Euro.

In Sachen „kommunales politisches Geschehen“ nannte der Bürgermeister den Bebauungsplan „Sonnengasse“, dessen Erschließungsmaßnahmen aktuell durchgeführt werden und die Arbeiten Ende 2023 enden. Bei der Ortsentwicklung wurde die Erstellung eines integrierten städtebaulichen Entwicklungs-Konzepts (ISEK) beschlossen und ein Antrag zur Städtebauförderung gestellt. Diese wurde zugesagt und die Planungsbüros ausgesucht.

Beim Gewerbe gibt es eine ausgewogene Struktur und beim Verkehr ist Forstinning an der „überregionalen Verkehrsplanung für den Raum München Ost“ beteiligt. Zudem wurde ein Teilstück der Ortsdurchfahrt (Kreisstraße) saniert und die Radwege nach Anzing und nach Pastetten sind in Planung. Bei der vieldiskutierten Ortsumgehung St 2080 gab es den Erörterungstermin und die weiteren Entscheidungen liegen bei der Regierung von Oberbayern.

„Wir haben einige neue und verbesserte Verbindungen im öffentlichen Nahverkehr“ lobte Ostermair die Verkehrssituation der Gemeinde und ebenso erfreulich bezeichnete er deren Wasser- und Abwasserversorgung im Verbund mit umliegenden Kommunen.

Auf dem richtigen Weg ist man auch bei Kinderbetreuung und Bildung. Die beiden Kindergärten bieten Mittags- als auch Ferienbetreuung und in der Grundschule ist die Digitalisierung abgeschlossen.

Im sozialen Bereich begrüßte Ostermair den neugewählten Seniorenbeirat, der aktuell schon den Nachmittag beim 150jährigen Feuerwehr-Gründungsfest durchführte. Dessen Vorsitzender, Dietmar Vahldiek, stellte dem Anwesenden die Auswertung der Bedarfsanalyse eines „seniorengerechten Wohnkonzepts“ vor. Bei der Fragebogen-Aktion machten 500 Bürger (ab 50 Jahre) mit und das Fazit: Fast 97 Prozent leben gerne oder sehr gerne in der Gemeinde und 85 Prozent finden die Freizeitangebote völlig ausreichend – in Vereinen, Sport, Kirche, Familie und mit Freunden. Und 75 Prozent der befragten Altersgruppen befürworten eine Tagespflegestätte am Ort – drei Prozent sehen dafür keinen Bedarf. Ebenso keinen Bedarf sehen die Befragten für ein Pflegeheim. Unter „Wohnen in Zukunft“ bekannten sich über 80 Prozent für einen Umzug in eine seniorengerechte bezahlbare Wohnform.

Danach referierte wieder der Bürgermeister: „Bei der Jugendarbeit (Culture Club) und den unterstützenden Institutionen wie „Mach mit e.V.“ und „Netzwerk“ ist die Gemeinde bestens aufgestellt“. Außerdem lobte er das Engagement für die Ukraine-Flüchtlinge.

Als erfolgreich abgeschlossene Projekte wurde die Erweiterung und energetische Sanierung des Sportheims genannt, das im Juni 2023 mit einem „Tag der Vereine“ gefeiert wurde. Zudem der Glasfaserausbau im Orts- und Außenbereich sowie die PV-Bündelaktionen. In Sachen „Energie-/Wärmewende“ wurde die Beteiligung am landkreisweit tätigen EBErwerk, der Antrag zur Förderung der Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung und der Energiemonitor auf der Gemeindehomepage angesprochen.

Nach der Pause kamen dann die BürgerInnen zu Wort. Bemängelt wurden unter anderem die fehlende Versorgung durch die Schließung von Apotheke sowie der Bank/Sparkasse, der „leblose“ Ortskern mit geschlossenen Geschäften sowie fehlende Abfallkörbe im Gewerbegebiet Moos. Für den Bonusmarkt forderte Ostermair: „Bitte kauft dort ein und unterstützt den Arbeitsplatz der Mitarbeiter“. Gefordert wurde die Einführung von Tempo 30 auf der ST 2080 in den Nachtstunden, eine Busverbindung nach Erding, die „alten“ Samstag-Öffnungszeiten im Wertstoffhof und die Bereitstellung eines Gartenabfall-Container außerhalb der Öffnungszeiten.

Ein weiteres Gerücht, das in der Versammlung angesprochen wurde, handelte sich auch um einen Nahversorger. Der könnte im Zuge der geplanten Umgehungsstraße im erweiterten Gewerbegebiet entstehen. Dazu hatte Ostermair nur eine knappe Antwort übrig: „Dazu kann ich nichts sagen“. fu