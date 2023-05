Bürgerversammlung mit Kunst verfeinert

Teilen

Bürgermeister Michael Stolze wird am 11. Mai gleich zweimal zu sehen zu sehen sein. Einmal live auf der Bürgerversammlung und einmal als Kunst an der Wand. © Foto: Alina Cocos

Nach erfolgreicher Premiere 2022 wird der Aktivkreis Kunst und Kultur Markt Schwaben auch 2023 die Bürgerversammlung im Unterbräusaal mit einer Bilderausstellung ortsansässiger Künstler bereichern.

Markt Schwaben – „KUNST AFTER WORK“ beginnt schon am Vortag der Bürgersammlung mit der Vernissage am 10. Mai um 19 Uhr im Unterbräusaal. Getränke und ein Magentratzerl werden vom Markt Schwabener Rock Store gesponsert. Der Kurator Martin Hubensteiner moderiert die Vernissage und die Musikschule Markt Schwaben begleitet den Abend musikalisch.

Künstler der Ausstellung sind: Gaby Basedow, Alina Cocos, Petra Hartmann und Rebecca Winhart. Am folgenden Tag, am 11. Mai ist Bürgerversammlung von 19 bis circa 20.30.Uhr. Die Kunstausstellung ist an diesem Tag ab 17 Uhr geöffnet. Auf der Bürgerversammlung haben die Bürger die Möglichkeit Fragen oder Anträge zu stellen. Des Weiteren wird es Infostationen der Abteilungen und Sachgebiete geben, sowie zum ISEK (Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept). Eine Aufzeichnung der Versammlung wird im Nachgang auf der Rathaus-Homepage zur Verfügung stehen. at