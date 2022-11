Christkindlmarkt startet am 1. Advent

Während sich die Kleinen auf den Nikolaus freuen, können die Großen an 17 Ständen den Weihnachtsmarkt genießen. © Foto: fu

Pünktlich zum ersten Advent werden in der Ortsmitte die Christkindelmarktstände aufgebaut

Poing – Am 26. und 27. November beginnt am Marktplatz ab 14 Uhr rund um den großen Weihnachtsbaum die Weihnachtszeit. Bereits zum fünften Mal organisiert das Poinger Vereinskartell den Christkindlmarkt zusammen mit der Gemeinde Poing. Deren Bürgermeister Thomas Stark wird am 26. November um 16 Uhr den Markt eröffnen – in Begleitung vom Nikolaus, der einen Sack mit 400 Geschenken für die kleinen Besucher dabei hat.

Dieses Jahr stellen elf Poinger Vereine insgesamt 17 Stände - mit klassischen Glühwein, Hot Aperol, Eierlikör, Bier und Kinderpunsch, dazu Bratwurstsemmeln, heiße Kartoffelchips, Schaschlik, Suppenallerlei und natürlich Honiglebkuchen, Plätzchen und Waffeln. Dazu jede Weihnachtsdekoration - von Adventskränzen über Christbaumkugeln bis zu Bienenwachskerzen und Filzsachen. Außerdem dabei ein Stand der Vhs mit Basteleien, die Gewinnspielhütte der Gemeinde und eine Hütte des Amts für Abfallwirtschaft. fu