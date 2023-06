Sommernacht im Kunsthof

Restive Rooster ist eine Rockband aus der Erdinger Gegend, die überwiegend Rockmusik der 70er Jahre sowie einige eigene Stücke spielt © Foto: privat

Das „Alte Getreidelager“ wird am 1. Juli zum Kunsthof. So oder so ist es ein Ort für’s Besondere und dass das so ist, ist Barbara Kiefl zu verdanken.

Markt Schwaben – Ihre Trödlerei im Erdgeschoß ist ein Kleinod für Sammler von Kunst und Krempl und für Sparfüchse. Es gibt fast nichts, was man dort nicht finden kann; Gartenartikel, Möbel, gebrauchte Klamotten, Geschirr, Spielzeug und sogar Elektrogeräte. Liebhaber von Kunst und Musik zieht es direkt in den 1. Stock. Dort sind die Mini-Ateliers einiger kreativer Künstlerinnen und Künstler, deren Werke man auch gleich mitnehmen kann und auch der Rock Store ist hier angesiedelt. Der Non-Profit Schallplattenladen sammelt Platten-Spenden und erhält auch begehrte Raritäten. Gespendet wird gerne, denn der Erlös aus dem Verkauf kommt auch dem Aktivkreis Kunst- und Kultur zugute, der damit einzigartige Projekte in der Marktgemeinde organisiert.

Das nächste Event in der Trödlerei ist am kommenden Samstag, 1. Juli und steht ganz im Zeichen der Musik, freuen sich Silvia Mittermüller und Christine GehriKramer vom Orga-Team. Mit Unterstützung der Gemeinde wird aus dem Platz vor der Trödlerei auch dieses Jahr wieder der Kunsthof.

Los geht es um 16 Uhr, der Eintritt zu den Konzerten ist frei. Über Spenden für die Musiker und Aufrunden bei Kaffee und Kuchen, so wie am Grillstand freut man sich. Es gibt Bier, alkoholfreie Getränke und an Gaby Basedows kleiner „Wunder-Bar“ werden spritzige Cocktails gezaubert, die man mit an seinen Platz oder Stehtisch nehmen kann. An diesem Tag ist wie immer bei Veranstaltungen im Getreidelager auch der Verkauf in der Trödlerei geöffnet. Beim Musik-Programm ist für jeden Geschmack etwas dabei. Den Auftakt macht um 16:30 Uhr Rainer Viktor, der sich unter anderem beim Ostra-Abend in der Theaterhalle, mit Gitarre und Texten des wunderbaren deutschen Liedermachers Reinhard Mey, in die Herzen der Zuhörer gesungen hat. Ab etwa 17:30 Uhr kommen die Forstinninger Schwestern Sophie und Louisa Knopf alias „Gemini Club“ auf die Bühne. Die beiden schreiben und komponieren ihre eingängigen Rock-Pop-Songs selbst und gehören wie auch Manuel Winhart, der sie an dem Abend mit der Gitarre begleiten wird, zu den jungen kreativen Köpfen in der Region.

Ab 19 Uhr wird es laut und rockig im Kunsthof. Mit den Restive Roosters geht es „back to the rockin 70´s“. Die gestandene Drei-Mann-Power-Rock-Band mit Hajo, Rainer und Mike begeistern seit Jahren jung gebliebene Fans mit gängigen Rockklassikern von Aerosmith bis ZZ Top. Den Abschluss ab ca. 21 Uhr machen „Louis and Friends“ in bewährter Besetzung mit Louis (Gitarre), der wunderbaren Iris (Gesang) und dem Markt Schwabener Bassisten Roland Gnann-Pohle. Sie waren die ersten Musiker im KreativCafé. Bei ihrem Auftritt steuerten sie gradewegs auf das gemütliche Sofa unterm kleinen Fenster zu und prägten damit den Namen „Sofa-Konzerte“. Bei ihren Best of Rock-Pop Songs von Beatles, Eric Clapton und Co., sind Mitgrooven und Zugaben fast schon Gebot. So war es bei den bisherigen Auftritten.

Und vielleicht, so hofft das Kunsthof-Team, finden am Ende des 1. Juli auch wieder alle, dass es „wonderful tonight“ war. „Das Schönste wäre, wenn bis zum Ende mitgetanzt und mitgesungen wird“, so Barbara Kiefl. Andrea Trenter