Licht aus für einen lebendigen Planeten

Teilen

Earth Hour in Markt Schwaben © stori

Am Samstag, 26. März um 20.30 Uhr, schalten Menschen, Städte und Unternehmen auf der ganzen Welt für 60 Minuten das Licht aus. Eine Abstimmung per Lichtschalter für den Erhalt des Planeten. Das ist die Earth Hour. Und Markt Schwaben ist wieder dabei.

Markt Schwaben – Gemeinsam mit dem WWF Deutschland wollen auch der Markt Markt Schwaben ein starkes Zeichen für mehr Klimaschutz und die Zukunft des Planeten setzen. Daher schaltet Markt Schwaben die Lichter an diesen Gebäuden und Plätzen aus: Rathaus, Schloßgraben, Maibaum und Kirche. Die Earth Hour zeigt, wie viele Menschen gemeinsam auf der ganzen Welt für den Erhalt des Planeten kämpfen.

Jede und Jeder kann sich am 26. März um 20.30 Uhr mit dem symbolischen Lichtausschalten in den eigenen vier Wänden beteiligen. Dinner in the dark, Versteckenspielen mit den Kindern, Malen mit Leuchtfarben: Gemeinsam mit dem WWF werden alle eingeladen, bei der Earth Hour digital mitzumachen und unter den Hashtags #LichtAus und #EarthHour davon zu erzählen. Weitere Infos zur Earth Hour, der weltweit größten Aktion für Klima- und Umweltschutz, gibt es unter: www.wwf.de/earthhour. red