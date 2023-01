Wieder Einbruch in Forstinning

Von: Christian Schäfer

Die Polizei sucht Zeugen © rissix

Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche wird in Forstinning eingebrochen - die Polizei sucht Zeugen

Forstinning - Schmuck und Uhren erbeuteten Einbrecher in der St.-Josef-Straße in Forstinning. Laut Bericht der PI Poing fand der Einbruch am Mittwoch, 25. Januar, zwischen 8 und 19 Uhr in einem Einfamilienhaus statt. Die Täter hebelten laut Polizei die Terassentür auf. .

Die Täter durchsuchten das Haus und nahmen Gegenstände im vierstelligen Wert mit. Die Hauseigentümer verließen ihr Haus am Morgen und kehrten erst am frühen Abend zurück.

Die PI Poing hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 08121-991737 zu melden. In diesem Hinblick wäre besonders interessant, ob sich fremde Fahrzeuge, die üblicherweise nicht dort anzutreffen sind, festgestellt wurden. Bei einem anderen Einbruch vor einer Woche in Forstinning fiel ein silberfarbener VW-Sharan mit polnischem Kennzeichen und stark getönten Scheiben auf. Generell sind solche Fahrzeuge, häufig mit ausländischen Kennzeichen oder Mietfahrzeuge, für die polizeilichen Ermittlungen sehr interessant.