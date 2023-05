Pflege - der Applaus reicht nicht mehr

Für Dahms, die nicht nur Kreisvorsitzende der Frauen-Union und Mittelstands-Union ist, sondern am 8. Oktober bei der Bezirkswahl als Direktkandidatin im Kreis Ebersberg kandidiert, ist das Thema Pflege eine Herzensangelegenheit. © Foto: privat

Am Montag, 15. Mai um 19.30 Uhr lädt der Ebersberger Kreisverband der Frauen-Union zu einer Podiumsdiskussion in den Markt Schwabener Unterbräusaal. Moderiert wird die Expertenrunde vom Wahlkreisabgeordneten Dr. Andreas Lenz.

Markt Schwaben – Schon der Name der Veranstaltung, „Pflege – wenn Applaus nicht reicht“, macht deutlich, dass es sich um ein nicht nur hochaktuelles und gesellschaftlich relevantes, sondern auch schwieriges und emotionsgeladenes Thema mit vielen Baustellen handelt. Um die facettenreichen aktuellen Herausforderungen im Bereich der Pflege von allen Seiten zu beleuchten und diskutieren, legt Kreisvorsitzende Walentina Dahms besonderen Wert darauf, das Podium möglichst breit aufzustellen.

Hauptgast des Abends ist die Bundestagsabgeordnete und Gesundheitspolitikerin Emmi Zeulner, selbst examinierte Gesundheits- und Krankenpflegerin. Als Mitglied des Ausschusses für Gesundheit und Pflege ist sie an den bundespolitischen Entscheidungsprozessen direkt beteiligt und setzt sich auf verschiedenen Ebenen für Besserungen ein. Oft wird Pflege vor allem mit alten Menschen in Verbindung gebracht, dabei gibt es Pflegebedürftige allen Alters.

Die Besetzung des Podiums trägt auch diesem Umstand Rechnung. So kann die leitende Kinderonkologin und Leiterin des Kinderpalliativteams „Kleine Riesen“ der Kinderklinik München Schwabing der München Klinik und TU München, Privatdozentin Dr. med. Irene Teichert-von Lüttichau vor allem auf die Situation der Pflege todkranker Kinder und Jugendlicher eingehen, während der Geschäftsführer der Pflegestern Seniorenservice GmbH, Peter Haile, vor tiefgründiges Fachwissen aus der Altenpflege mitbringt. Letzterer ist auch Mitglied im bayerischen Vorstand des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa) und hat Einblicke in die Herausforderungen der gesamten Branche. Dahms stellt die Wichtigkeit heraus, dass in der politischen und gesellschaftlichen Debatte über das Thema auch den Betroffenen und Ihren Angehörigen, sowie Menschen, Vereine und Stiftungen, die sich um diese kümmern, zugehört werden müsse.

Für die Expertendiskussion im Markt Schwabener Unterbräusaal konnte die Frauen-Union die Geschäftsführende Vorständin der Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München (AKM) Christine Bronner, sowie die Pflegeexpertin und -Beraterin der AKM und Lehrerin für Pflege Karolin Felder gewinnen. Die pflegende Mutter und Fachärztin für Anästhesie und Notfallmedizin Dr. Carmen Lechtleuthner wird ihre Erfahrungen als Betroffene schildern. „Noch immer gibt es in der Pflege zu viele Lücken. Zum einen ist da der ländliche Raum, wo es oft zu Engpässen kommt, gerade in der Kurzzeitpflege“, stellt Dahms fest. Auch die Versorgung todkranker Kinder und Jugendlicher müsse dringend ausgebaut werden. „Wir müssen alle Betroffenen und ihre Angehörigen erreichen, für die Menschen in dieser Notsituation da sein“, erklärt sie weiter. Auch müsse sichergestellt sein, dass auf individuellen Bedürfnisse fallbezogen eingegangen werde. Hierbei spiele qualitativ hochwertige Beratung eine wichtige Rolle, so Dahms.

Im Anschluss an die Podiumsdiskussion besteht die Möglichkeit des Austauschs. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die Frauen-Union bittet um Anmeldung bis zum 12. Mai unter dahms@walentina-dahms.de. Andrea Tretner