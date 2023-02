Faschingszeit in Markt Schwaben

Verkleiden und Feiern: Die Faschingsfeste starten in Markt Schwaben © Foto: Krechl

„Endlich können wir uns wieder verkleiden und uns im Fasching treiben lassen“, so Barbara Krechl, Präsidentin des Faschingsvereins Falkonia.

Markt Schwaben – Das bunte Treiben in Markt Schwaben beginnt am 11. Februar mit einer Warm-Up-Party im Unterbräusaal. Partymusik gibt es von DJ Markus Michalik, Einlass ist ab 20 Uhr. Die Vorstandschaft von Falkonia hat sich entschieden an diesem Tag sich zum Thema Disco zu verkleiden. Grundsätzlich gibt es kein Kostümthema an diesem Abend, „aber schön wäre es schon, wenn die Leute sich was einfallen lassen würden“. Es gibt Cocktails und Longdrinks und Kleinigkeiten zu Essen.

Am 16. Februar findet dann der Weiber- und Baziball statt. Hier ist der Einlass bereits um 19 Uhr, ebenfalls im Unterbräusaal. Die Musik kommt von der Partyband „Back to Groove“ und als Showeinlage wird eine Männertanzgruppe erwartet. Kostümierung ist erwünscht. Das klassische Faschingstreiben in Markt Schwaben findet am 19. Februar statt. Beginn ist um 13.13 Uhr am Marktplatz. Erwartet werden hier die Vereine und Kostümmotto ist an diesem Tag „Himmel und Hölle“. Die Musik für das Markttreiben gestaltet der vereinseigene DJ. Als Überraschung tritt eine Schlagergang auf. Am Aschermittwoch, 22. Februar ist das Faschingstreiben dann wieder vorbei mit dem traditionellen Geldbeutelwaschen am Marktbrunnen. Um 17 Uhr wird der Rathausschlüssel an Bürgermeister Michael Stolze zurückgegeben. at