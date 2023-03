Gastgeber gesucht

Das Ostra-Komitee ist fleißig am Planen für die Besucher aus Italien: v.l.: Erni Sandtner-Lampart, Silke Staab-Thuro, Susanne Gammel, Bernhard Wieser, Ursula Eberhardt-Anderl, Brigitte Winklhofer, Isolde Steffen. © Foto: privat

Ostra besucht Markt Schwaben zum Maifest

Markt Schwaben – Nach drei Jahren kommt die Markt Schwabener Städtepartnerschaft mit der Stadt Ostra in den italienischen Marken endlich wieder in Schwung. Vom 29. April bis 2. Mai erwarten die Markt Schwabener Bürger einen vollen Reisebus aus Ostra. Zusammen mit den „Bersaglieri“, einer bekannten Blechbläsergruppe aus Ostra und Umgebung, sowie alten und neuen Freunden, soll in Markt Schwaben gemeinsam das Maifest gefeiert werden. Und nicht nur das: Dieses Jahr besteht die Städtepartnerschaft mit Ostra bereits seit 20 Jahren und dieses Jubiläum soll ebenfalls mit einem Festabend gefeiert werden.

Die Markt Schwabener Organisatoren des „Ostra-Komitees“ erwarten mit einem gut gefüllten Bus circa 50 Gäste oder vielleicht sogar ein wenig mehr. Die Organisation des verlängerten Wochenendes läuft bereits auf Hochtouren. „Jetzt steht allerdings die Bettensuche im Vordergrund“, so Silke Staab-Thuro vom Ostra-Komitee. Während der langen Corona-Pause sei in beiden Gemeinden viel geschehen. „Obwohl private Kontakte in den allermeisten Fällen weiter gepflegt wurden und auch die erfolgreiche Spendenaktion für die Opfer der Flutwelle im letzten Jahr die Bande zwischen den Partnergemeinden gestärkt hat, muss man nun wieder neu anknüpfen an die aktive Zeit vor der Pandemie.“ Alles steht und fällt mit den privaten Übernachtungsmöglichkeiten, die die Kontakte zwischen den Bürgern beider Gemeinden erst persönlich werden lassen.

Dies ist der Unterschied zu einer „normalen“ touristischen Reise und macht eine Reise, die im Rahmen einer Städtepartnerschaft stattfindet, so besonders. Das Organisationsteam um Bernhard Wieser und Silke Staab-Thuro möchte daher die Markt Schwabener Bürger ermuntern private Übernachtungsmöglichkeiten für die drei Nächte anzubieten: Dabei muss es sich um keine „Luxus-Unterkunft“ handeln, auch braucht der Gast kein eigenes Bad. Ein Matratzenlager o.ä. kann ebenfalls helfen, denn es werden sicher auch junge Leute dabei sein. Sprachkenntnisse sind nicht notwendig, denn die italienischen Gäste werden ein volles Programm haben und sich nicht lange in den Gastfamilien aufhalten können. Als Gastgeber darf man selbstverständlich sehr gerne zusammen mit seinem Gast am Programm teilnehmen, doch besteht überhaupt keine Verpflichtung dazu.

Für Dienstag, den 2. Mai, dem Abreisetag, muss kein Gastgeber Urlaub nehmen, denn die Gäste werden früh abreisen. „Gäste aus Ostra aufzunehmen, ist immer mit sehr viel Spaß verbunden. Natürlich ist immer auch ein wenig Abenteuer dabei - schon allein wegen der Sprache - doch meist entstehen tolle Begegnungen und Verbindungen, die selten am Abfahrtstag enden“, so Staab-Thuro. Wer Interesse hat einem oder mehreren Gästen vom 29. April bis 2. Mai eine private Übernachtungsmöglichkeit anzubieten, kann sich bei Ursula Anderl unter ostra-komitee@tonline.de melden. Andrea Trenter