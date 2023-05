Poing: Grundschule am Bergfeld wird Ganztagesschule

In der Grundschule am Bergfeld wird ab dem Schuljahr 2023/2024 eine Ganztagesschule eingerichtet © Foto: fu

Das Schulgebäude der Grundschule Am Bergfeld wurde zum Schuljahr 2017/2018 fristgerecht fertiggestellt.

Poing – Mit dem notwendigen Ersatzneubau der Grundschule an der Karl-Sittler-Straße wurden die Schülerinnen und Schüler der Grundschule an der Karl-Sittler-Straße in dem Zeitraum von September 2017 bis August 2020 in das neugebaute Schulgebäude der Grundschule Am Bergfeld ausgelagert.

Die neu gegründete Grundschule Am Bergfeld wurde übergangsweise parallel bis zum Schuljahresende 2019/2020 in den Räumlichkeiten der zwei benachbarten Kindertagesstätten befristet untergebracht. Durch die Unterbringung in den Kindertagesstätten, als Interimslösung, konnte aufgrund der fehlenden räumlichen Kapazitäten keine Ganztagsbetreuung eingeführt werden. Mit Platzvergabe zur schulnahen Betreuung im Juni 2022 wurde seitens der Verwaltung festgestellt, dass der Bedarf an der Grundschule Am Bergfeld wieder gestiegen ist.

Mit Unterstützung des Hortträgers vor Ort und der Schulleitung konnte der Bedarf im Schuljahr 2022/2023 durch die Schaffung von zusätzlich 20 befristeten Hortplätzen als Außengruppe im Schulgebäude gedeckt werden. In der letzten Gemeinderatsitzung wurde einstimmig beschlossen, dass ab dem Schuljahr 2023/2024 in der Grundschule am Bergfeld eine Ganztagesschule eingerichtet wird – mit der Kolpingfamilie Poing e. V. als Kooperationspartner. Zustimmung gab es auch für den freiwilligen kommunalen Zuschuss für die offene Ganztagsschule in Höhe von max. 8.500 Euro pro Langgruppe und einen etwaigen freiwilligen kommunalen Zuschuss bis max. 5.000 Euro für Spielmaterial ab dem Schuljahr 2023/2024. fu