Poing tut viel für Klima und Umwelt

Die Geothermie versorgt mit Fernwärme einen Großteil der Haushalte. © Foto: fu

Im „Umwelt- und Klimabericht 2022“ stellt die Gemeinde ihre Leistungen vor

Poing. Bereits im Jahr 2013 hatte sich Poing schon ehrgeizige Umwelt- und Klimaziele gesteckt. Laut einem Gemeinderatsbeschluss wollte die Gemeinde bis 2030 unabhängig von fossilen und endlichen Energieträgern werden. Zudem sollte in allen Bereichen die Energie aus regenerativen und umweltfreundlichen Quellen gewonnen werden. Das damalige Ziel in Zahlen: Den Energieverbrauch bis 2030 um 60 Prozent reduzieren (bezogen auf den Energieverbrauch von 2008) und die verbleibenden 40 Prozent mit regenerativen und umweltfreundlichen Energieträgern ersetzen,

Diese Daten stehen in dem „Umwelt- und Klimabericht 2022“, der in der Gemeinderatsitzung am 27. Juli 2023 vorgestellt wurde. Neben dem Energiesektor hat die Gemeinde noch zahlreiche positive Projekte beim Klima- und Umweltschutz umgesetzt. Bei der Treibhausgas-Bilanz liegt die Gemeinde mit 20 Prozent erneuerbaren Energieverbrauch über dem Landkreis- und bundesweiten Durchschnitt.

Im letzten Jahr beteiligte sich der Ort als „Fahrradfreundliche Gemeinde in Bayern“ wieder beim Stadtradeln: Beim dreiwöchigen Stadtradeln nahmen 22 Teams mit 285 Aktiven teil, die 47.851 Kilometer abspulten und dabei 7.369 Tonnen CO2 einsparten. Doch das ist nicht alles beim Thema Radverkehr. So wurde das Lastenrad nur 33mal ausgeliehen (wegen Werkstattaufenthalt) und die drei MVG-Radstationen (Bahnhof, Bergfeldsee und Wildpark) wurden insgesamt 479mal beansprucht. Ende November 2022 wurden insgesamt zehn barrierefreie E-Ladesäulen im Gemeindebereich in Betrieb genommen.

Gutbesuchte Aktionen waren unter anderem der 1. Klimatag am 22. Juli 2022 sowie einen Tag später der „Tag der offenen Tür“ im Bauzentrum Poing. Weiter fortgesetzt wird die Aktion „Bus mit Füßen“ für die Grundschule an der Karl-Sittler-Straße. Interessantes Ergebnis brachte die mobile Fluglärmmessung vom 14. Juli bis 17. August 2022: Der Fluglärm-Dauerschallpegel liegt unter den Grenzwerten.

In der aktuell geführten Debatte um das Heizungsgesetz kann sich die Gemeinde ein wenig „entspannt“ zurücklehnen. Die von der Geothermie erzeugte Fernwärme deckt einen Großteil der Haushalte. Für die Preisentwicklung und Anschlussmöglichkeiten veranstaltete die Bayernwerk Natur GmbH einige Infoveranstaltungen.

In Sachen „Windrad“ wäre die Fläche am Gruber Taxet, östlich der Straße zwischen Grub und A 94, ideal und soll im Detail untersucht werden. Das geplante Windrad steht auch ganz oben im Digitalen Energienutzungsplan LK EBE, gefolgt von Parkplatz-PV und Nutzung der Dachflächen für erneuerbare Energien. Ein weiteres Augenmerk gilt der Bauleitplanung PV-Freiflächen, Entwicklung von Wärmestrategien und Klimagerechte Bauleitplanung. Außerdem ist die Gemeinde – neben 13 weiteren Kommunen – Mitglied bei der Kommunalen Energieeffizienz (KEEN).

Auch private Firmen und Investoren gehen mit gutem Beispiel voran. Beispielsweise die Firma Canon, die mehrere PV-Anlagen auf einer Dachfläche von 33.000 qm installiert hat. Oder eine geplante AGRI-PV-Anlage (Versuch/Forschung) in Grub – bestehend aus drei Projekten. fu