Sicherheitswacht in Poing aufgestockt

Seit mehr als 25 Jahren gibt es die ehrenamtliche Sicherheitswacht in Bayern, seit 2019 auch in Poing.

Poing – In enger Zusammenarbeit mit der Polizei stärkt die Sicherheitswacht als zusätzliche Präsenz das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung und hilft, Vandalismus und Ordnungsstörungen vorzubeugen. Nun konnte ein weiterer „Sicherheitswachtler“ für die Sicherheitswacht der Gemeinde Poing gewonnen werden. Er wurde im Rathaus durch den Ersten Bürgermeister Thomas Stark und den Dienststellenleiter der Polizei Poing Polizeioberkommissar Daniel Schubert empfangen. Bereits im Mai wurde Gerhard Hartl für dieses Ehrenamt durch die Polizei Poing ausgebildet. In insgesamt 40 Unterrichtseinheiten - Theorie und Praxis - wurde Hartl für diese verantwortungsvolle Aufgabe vorbereitet.

Neben einer Einweisung in die Organisationsstruktur der Polizei und die Aufgaben einer Polizeiinspektion, ging es vor allem darum, die eigenen Befugnisse kennenzulernen und diese taktisch und psychologisch anzuwenden. Aber auch Themen wie Datenschutz, Waffenrecht, Digitalfunk, Strafrecht und die Eigensicherung waren Teil des Unterrichtsplans. Gerhard Hartl war klar, dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung nicht alleine Aufgabe der Polizei, sondern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Seit Juni geht er nun in unregelmäßigen Abständen mit vier weiteren Ehrenamtlichen in Poing auf Sicherheitswachtstreife. Beim Austausch mit dem Bürgermeister betonte er, dass er auch bereits positive Rückmeldungen aus der Bevölkerung während seiner Streifengänge erfahren hat. Bürgermeister Stark bedankte sich bei Hartl für das ehrenamtliche Engagement und den Einsatz für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in Poing. Polizeioberkommissar Schubert ergänzte: „Die Anwesenheit der Sicherheitswacht im Gemeindegebiet gibt den Bürgern ein Gefühl von zusätzlicher Sicherheit. Sie ist eine wertvolle Unterstützung für uns als Polizei, da sie unsere Präsenz ergänzt.“

Ab 2024 werden wieder weitere Ehrenamtliche für die Sicherheitswachten ausgebildet. Die Polizei Poing freut sich über interessierte Bürgerinnen und Bürger. Dazu müssen sie mindestens 18 Jahre und höchstens 62 Jahre alt sein, eine abgeschlossene Schul- oder Berufsausbildung nachweisen, Zuverlässigkeit und Verantwortungsbereitschaft besitzen. Für weitere Informationen wenden sie sich gerne an die Polizeiinspektion Poing, Markomannenstraße 24 in Poing, Telefon (0 81 21) 9 91 70. red