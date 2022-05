Ausstellung der Gruppe KUNSTSTOFF

Malerei ist Teil der zu bestaunenden Kunst der Gruppe Kunststoff. © bezikus

Zum 10. Mal zeigt die Gruppe KUNSTSTOFF im Rahmen ihrer Aktion OFFENE ATELIERS neue Arbeiten und Projekte.

Landkreis – Zwölf Künstler der Gruppe sowie drei Gastkünstler laden Kunstinteressierte, Freunde der Kunst, Sammler und Neugierige zu einer abwechslungsreichen und unterhaltsamen Tour vom 21. bis 22. Mai durch unsere Kunstlandschaft im nördlichen Landkreis Ebersberg ein. Man begegnet einem facettenreichen Programm mit Malerei, Bildhauerei, Grafik, Fotografie bis hin zu Installationen und Performance. Da und dort werden auch Einblicke in Werkprozesse oder auch Anregungen zum gestalterischen Ausprobieren gegeben. Geboten werden kommunikative und kunstvergnügte Stunden - gerne auch kombiniert mit einer Radltour zu den Ateliers. Die ausgestellten Werke bieten reichlich Anlass zu Gesprächen über die vielfältigen Schaffensprozesse, über die Geschichten zu den künstlerischen Arbeiten sowie zu einem anregenden Erfahrungsaustausch.

Die Künstler stehen in vier Orten zur Verfügung – jeweils am 21. Mai von 14 bis 19 Uhr und 22. Mai von 14 bis 19 Uhr. Beispielsweise In Poing, Kampenwandstraße 1, mit Kornelia Boy, Cornelia Propstmeier, Rosemarie Hingerl, Inge Schmidt und Stefan Pillokat. In Anzing, Schulstraße 1, mit Norbert Haberkorn, Johannes Mayrhofer, Peter Böhmund Siegfried Horst. In Markt Schwaben, Markgrafenweg 33,mit Maria Heller und Bjarne Geiges; in der Geltinger Straße sind Ottilie Geigl und Günter Zozmann dabei. In Parsdorf, Hartholzweg 14, trifft man Ulrike Pfeiffer, Claudia Sack und Christine Rath. Infos unter www.poing.de(Rubrik Kultur). Außerdem unterkultur@poing.de oder Tel. (0 8121) 9 79 41 25. fu