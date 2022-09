Hallenbad auf Energiesparkurs

Von: Christian Schäfer

Sauna und Hallenbad haben seit dieser Woche wieder geöffnet © Andera Frick

Die Indoor-Schwimmsaison in Markt Schwaben ist wieder gestartet – mit einigen Anpassungen. Die Sauna etwa öffnet künftig nur zweimal die Woche.

Markt Schwaben – Seit dieser Woche sind das Markt Schwabener Hallenbad und die Sauna wieder geöffnet. Allerdings mit Anpassungen. „Die aktuelle Lage am Energiemarkt und Kostenersparnisgründe erfordern einige vorrübergehende Änderungen im Betriebsablauf“, erklärt die Martkverwaltung in einer Pressemitteilung. So wird etwa ab sofort die Lufttemperatur auf 29 Grad Celsius angepasst, die Wassertemperatur auf 27 Grad Celsius. Die Belegungszeiten für Schulschwimmen und Vereine bleiben vorerst unverändert. Die Sauna ist ab sofort nur noch mittwochs für Damen und freitags für jeden jeweils von 13 bis 21 Uhr geöffnet.



Zudem bleibt das Hallenbad ab dem 6. Oktober donnerstags geschlössen. Am Wochenende 15./16. Oktober ist das Hallenbad ebenfalls geschlossen. Ab dann ist es jedes zweite Wochenende geöffnet, also am 22./23. Oktober, 5./6. und 19./20. November sowie 3./4. und 17./18. Dezember. Auch über die Weihnachtsferien bleibt das Hallenbad geschlossen. Der Markt bittet um Verständnis und wir zeitnah über weitere Änderungen informieren. Weitere Infos unter www.markt-schwaben.de/hallenbadred