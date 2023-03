„Zurückschlagen ist auch Schlagen“

V.l:. Ralph Kappelmeier (Trainer), Uli Hoeneß, Petra Baumgartner (Lehrerin Dominik-Brunner-Schule), Nico Witte (Trainer), Andreas Voelmle (Unternehmensberatung Engel & Zimmermann), Sylvie Schnaubelt (Leiterin Dominik-Brunner-Schule) und Peter Dreier (Vorsitzender des Dominik-Brunner-Fördervereins). © Foto: fu

In der Dominik-BrunnerRealschule das Gewaltpräventionsprojekt „pack ma‘s“ vorgestellt. Uli Hoeneß war auch dabei

Poing – Am Nachmittag des 12. September 2009, nahm das Unglück seinen Lauf. Da machte sich der 50jährige Jurist Dominik Brunner auf den Heimweg und geriet in einen Streit auf dem Bahnsteig in Solln. Dabei wurde er von zwei Jugendlichen schwer verletzt und verstarb im Krankenhaus Diese Gewalttat löste bundesweit Entsetzen aus. In Gedenken an die mutige Tat gründete die Familie des Verstorbenen, bereits im Oktober 2009 die Dominik-Brunner-Stiftung. Bei der stehen drei Ziele im Mittelpunkt: Aufklärung und Sensibilisierung der Bevölkerung, Unterstützung von Projekten zur Gewaltprävention und Hilfe für und Würdigung von Vorbildern mit Zivilcourage.

Diese drei Ziele finden sich auch in dem Gewaltpräventionsprojekt „pack ma‘s“, das 2012 gegründet wurde – hervorgegangen aus der polizeilichen Präventionsarbeit des Polizeipräsidiums München. Ab 2001 wurde dort das Projekt „zammgrauft“ entwickelt und erfolgreich etabliert. Leider war dessen Wirkungskreis nur auf München und dessen Landkreis begrenzt. Doch unter „pack ma‘s“ wurde es wiedererweckt und nahm seinen Lauf nach (fast) ganz Bayern – nur Unterfranken ist bis jetzt noch nicht dabei. „Rund 5.000 ausgebildete Lehrkräfte und Sozialarbeiter/innen geben nun als TrainerInnen das Konzept an Kinder und Jugendliche weiter und wir haben rund 500.000 Euro in diese Schulungen investiert“ sagte Peter Dreier, Landrat von Landshut und ehrenamtlicher Vorsitzender des Fördervereins Dominik-Brunner-Stiftung bei Pressekonferenz am 7. März in der Dominik-Brunner-Realschule in Poing.

Warum gerade Poing? „Bei uns werden die Zivilcourage-Kurse seit 2016 in der 7. Jahrgangsstufe durchgeführt“ erzählte Schulleiterin Sylvie Schnaubelt, die von der Lehrerin/Trainerin Petra Baumgartner begleitet wurde. Bei der Veranstaltung der „Pilot-Projekt-Schule“ waren neben Peter Dreyer vom Förderverein Dominik-BrunnerStiftung auch als Ehrengast Uli Hoeneß, heutiger Ehrenpräsident des FC Bayern München und Kuratoriumsvorsitzender der Stiftung vor Ort. Weiters berichteten die Trainer Ralph Kappelmeier und Nico Witte (beide sind Polizeibeamte) aus der „pack ma‘s“-Praxis. „Seit dem Start im Jahr 2012 fanden 300 zweitägige Seminarveranstaltungen zur Ausbildung der Trainer/innen statt“ so Kappelmeier, „dabei dürften mehr als über eine halbe Million Schüler bei dem Programm mitgemacht haben“.

Unterstützung und Anerkennung bekommen TrainerInnen (sechs Personen) und LehrerInnen auch vom Kooperationspartner, dem Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes (BLLV). „Bei der Ausbildung setzen wir verstärkt auf Rollenspiele“ soTrainer Nico Witte, „dabei sollen Konfliktsituationen gewaltfrei gelöst werden“. Dazu sein Ratschlag: „Nicht gleich selbst eingreifen, sondern sofort Polizei rufen und Fotos machen. Es genügt nur einfach Hilfe zu holen, “ Für ihn gilt „Zurückschlagen ist auch Schlagen“ und das kann je Situation für die Beteiligten mehr oder weniger gut ausgehen.

Dass die Erfahrungen aus den Rollenspielen bei den SchülerInnen positiv umgesetzt werden, zeigt das Beispiel der 17-jährigen Virginia Ohlmann von der DominikBrunner-Realschule. „Virginia schritt am Poinger S-Bahnhof bei einer Schlägerei zwischen zwei Männern ein und verständigte die Polizei. Anschließend verfolgte sie den Täter und gab der Polizei wichtige Hinweise zur Ergreifung“ erzählte stolz Schulleiterin Sylvie Schnaubelt, die weiterhin die „pack ma‘s“-Kurse im Lehrplan führt. fu