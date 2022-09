6. Lange Nach der Musik

Bei der 6. Langen Nacht der Musik geht in Poing bis Mitternacht die Post ab. © J.Dziemballa

In Poing sind 40 Solisten und Bands in 30 Locations musikalisch am Start

Poing – Für die anstehende „6. Lange Nacht der Musik“ am 17. September in Poing lautet das Motto „Poing klingt fantastisch“. Ab 17 Uhr bis Mitternacht präsentieren über 40 Solisten, Bands und musikalische Attraktionen in 30 Locations Rock, Pop und Klassik, Jazz, Soul und Blues, Skandinavische und Bayerische Musik, Virtuoses, Fetziges und Gediegenes. Aufgespielt wird unter anderem in den Werkstätten der Bayerischen Staatsoper, der BayWa und der bunten bOHNE, in Biergärten und bei Gastronomen, in Cafés und Carports sowie in Kirchen und gemeindlichen Einrichtungen – alles bei freiem Eintritt.

Zudem lädt die ARGE Poing „Am Bergfeld“ unter dem Motto „Mit Pauken und Trompeten“ zu Freibier und Brotzeit in den kleinen Biergarten am ARGE-Bauleitungscontainer, wo die „Isartoren“ zum Einstieg in die lange Musiknacht aufspielen. Damit das Publikum die verschiedenen Locations im Ortsgebiet bequemer und schneller erreicht, verkehrt auch dieses Jahr wieder einen Shuttle-Bus). Der stoppt an insgesamt neun Haltestellen – darunter Anni-Pickert-Schule, Werkstätten der Bayerischen Staatsoper, ARGE Poing Bauleitungscontainer und am Marktplatz. Das Programmheft mit allen Infosunter www.poing. de/leben-freizeit/kultur/langenacht-der-musik. fu