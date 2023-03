Halbzeit Herr Stolze

Teilen

Michael Stolze macht sich fit für die zweite Halbzeit mit dem Trikot seines Sohnes und zwei Bällen - beim Fototermin nannte Stolze das den „Markt Schwabener Doppel Wumms“ - natürlich mit einem Augenzwinkern. Genau am 29.3.2020 fand übrigens die Stichwahl zum Bürgermeister statt, der Tag an dem Michael Stolze auch Geburtstag hat - wir gratulieren herzlich. © Foto: Tretner

Bürgermeister Michael Stolze hat seine erste Amts-Halbzeit hinter sich. Wir vom Markt Schwabener Falken haben dem Fußballfan ein paar Fragen gestellt, wie es denn für die zweite Halbzeit weitergeht oder wieviel Punkte Markt Schwaben noch braucht, um an der Tabellenspitze zu stehen.

Herr Stolze - erste Halbzeit, wie sieht es aus mit der Kondition?

Wenn ich es salopp ausdrücken darf, dann würde ich sagen, dass ich noch ganz gut in Form bin und in der zweiten Halbzeit gerne weiter auf dem Platz sein und meinen Beitrag zum Spiel leisten möchte.

Wieviel Punkte braucht es denn noch in der Tabelle, bis Markt Schwaben als innovativste Gemeinde ganz oben steht?

Ganz ehrlich, mein Anspruch ist im Augenblick (noch) nicht, auf den ersten Tabellenplatz vorzurücken. Im Profisport würde ein „Kellerkind“ nur mit ganz viel Geld und dem Zukauf von Spitzenspielern ganz schnell in der Tabelle nach oben schießen. Unser Anspruch muss jetzt eher sein, dass wir die Grundtechniken verfestigen, Standardsituationen hocheffektiv ausnutzen und geschickte Spielzüge einstudieren.

Wer spielt Ihnen die besten Bälle zu in ihrem Team? Und welche Position haben Sie eigentlich?

Im übertragenen Sinne spielen wir einen Mannschaftssport und deswegen bin ich auf das gesamte Team angewiesen. Selbstverständlich gibt es aber ein paar Feldspieler, auf die ich ganz besonders zähle. Einer davon ist z.B. der Kämmerer, weil die Finanzen einfach weiterhin das Tagesgeschäft dominieren. Ich selbst muss auf dem Feld flexibel sein. Häufig bin ich Stürmer, mal im Mittelfeld oder auch ab und zu in der Abwehr. Es gibt aber auch Situationen, wo ich vom Spielfeldrand die Geschicke leite.

Als Bürgermeister, sind Sie ja Mannschaftsführer. Vor ungefähr einem Jahr haben Sie ihre Mannschaft im Rathaus neu aufgestellt. Was waren die Gründe dafür?

In der Verwaltungswelt spricht man vom sog. Geschäftsverteilungsplan – er beschreibt Aufgaben, regelt Zuständigkeiten und definiert Prozesse. Wir haben das Rad nicht neu erfunden, sondern einfach ein paar Dinge neu angeordnet bzw. optimiert. Die Motivation war relativ einfach: im übertragenen Sinne wollen wir als Rathaus-Team möglichst viele Tore erzielen. Dazu braucht es von allen Spieler*innen ein klares Verständnis, welche Position sie auf dem Feld ausfüllen. Und dass man die Spielregeln kennen muss, ist selbstverständlich. Meine Herangehensweise: als Quereinsteiger in die Verwaltung hinterfrage ich immer wieder die etablierten Abläufe und frage, ob es vielleicht doch einen schnelleren Weg zum Tor gibt.

Wie ist Fußball bei Ihnen als Sport im Leben verankert?

Meine aktive Fußballzeit ist längst vorbei. Als Junge habe ich tatsächlich kurz im Verein gespielt – habe aber bald selbst gemerkt, dass ich nicht besonders talentiert bin. Ab und zu gehe ich gerne ins Stadion, weil ich die Atmosphäre einfach genial finde. Für mich gibt es nicht „den“ Verein, sondern einfach spannende Mannschaftsbegegnungen. Mein Lieblingsfußballer ist eindeutig mein Sohn. Er ist Fußballer durch und durch und hat – im Gegensatz zu mir – wirklich Talent.

Hoch und weit bringt Sicherheit trifft das zum Beispiel für Markt Schwaben ISEK zu?

Hoch und weit würde ich als Fußball-Laie jetzt so deuten, den Ball mal irgendwie möglichst nah am gegnerischen Strafraum zu platzieren – in der Hoffnung, dass er auch einen meiner Mitspieler erreicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass er aber beim Gegner landet, ist allerdings sehr hoch. Mit unserem ISEK-Projekt wollen wir ja genau das Gegenteil erreichen, nämlich nichts mehr dem Zufall zu überlassen, sondern im übertragenen Sinne die Spielzüge strategisch gut einzuleiten.

Ganz pragmatisch könnte man das Fußballspiel mit „das Runde muss ins Eck“ beschreiben. Wann ist der Ball für Markt Schwaben im Tor?

Um im Bild zu bleiben: in diesem Spiel gibt es nach 90 Minuten kein Spielende, sondern wir sind quasi im ständigen „Spielbetrieb“. Für uns zählen Teilerfolge bzw. Zwischenstände – jedes Tor steht für ein erreichtes Ziel. Das kann gleichermaßen ein wichtiger Beschluss im Marktgemeinderat sein oder eben die erreichte Aufnahme in das bayerische Städtebauförderprogramm und die einzigartige Möglichkeit, das ISEK-Projekt durchführen zu dürfen.

Noch ein ganz wichtiger Satz unserer Frauenfußballerin in der Redaktion: Man kann bzw. muss auch ohne Ball viel bewirken können im Spiel, nämlich damit, dass man an der richtigen Position steht, sprich Stellungsspiel ist alles. Stellungsspiel im Alltag des Bürgermeisters ist was?

Das ist absolut richtig! Mit dem ständigen Drang auf das Tor kann im schlimmsten Fall auch ein Sieg verspielt werden. Gleichermaßen zeugt es von wenig Teamgeist, wenn man für sich ständig den Ballbesitz in Anspruch nimmt und im richtigen Augenblick nicht den wichtigen Pass an seine Mitspieler*innen durchführt. Damit verbunden ist auch die richtige Portion Geduld – manchmal muss man eben auf seine Chance, auf den richtigen Moment warten können, um selbst den Ball spielen zu können. Wenn eine Mannschaft diese Eigenschaften auf den Platz bringt, dann zeugt dies auch vom gegenseitigen Vertrauen.

Als Bürgermeister verteilt man da mehr Platzverweise oder steckt man mehr ein?

Zur Stellenbeschreibung des Bürgermeisters gehört es ganz sicher, dass man mehr einstecken können muss als man selbst austeilt.

Wird ISEK hier den Ball ein wenig schneller laufen lassen in bestimmten Bereichen? Und wie halten Sie hier Ihre eigentliche Mannschaft, die Bürger und Bürgerinnen gut im Teamgeist?

Im Laufe der zweiten Halbzeit wird uns das Projekt ISEK sicherlich dazu verhelfen, dass wir so manchen neuen Spielzug entwickeln und auch zur erfolgreichen Anwendung bringen werden. Eine weitere Herausforderung wird sein, dass unsere Mannschaft im Projekt- oder vielleicht Turnierverlauf größer werden wird und wir sukzessive neue Spieler*innen auf dem Feld haben werden, die es in die Mannschaft zu integrieren gilt. Ich bin sicher, dass wir Parameter wie Passanzahl, Laufstrecken, Torschüsse und damit schlussendlich auch die Chancenverwertung noch ein gutes Stück nach oben bringen werden. Die Einladung an die Bürger, am Spiel teilzunehmen, ist sinnbildlich der Ausdruck für Teilhabe und Transparenz. Ich bin davon überzeugt, dass daraus ein toller Teamgeist erwachsen wird – der das Projekt ISEK ganz bestimmt überdauern wird.

Die dritte Halbzeit ist ein geselliges Beisammensein. Auch für Sie?

Natürlich mache ich mir über die (und meine) Zukunft, also Anschlussspiele Gedanken. Im Moment ist bei diesem Spiel auf dem Platz aber so viel Dynamik drin, dass ich mich voll und ganz darauf fokussieren und konzentrieren will.

Die gefährlichste Frage am Schluss Herr Stolze: Sind Sie Bayern oder 60er Fan?

Weder noch. Wie gesagt, mir gefallen spannende Mannschaftsbegegnungen. Da spielt es für mich keine Rolle, ob auf dem Trikot Bayern, 1860 oder ein anderer Vereinsname steht.