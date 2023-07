Investor springt ab

Weil das neue Seniorenzentrum nicht gebaut wird, bleibt das bisherige Zentrum die einzige Adresse für die älteren Bürger. © Foto: fu

Der geplante Neubau eines Seniorenzentrums Am Hanselbrunn wird nicht wie geplant umgesetzt

Poing – „Das neue Seniorenzentrum wird ein Projekt für die nächsten Jahrzehnte“ sagte Bürgermeister Thomas Stark im Juli 2021, „und wird das 20 Jahre alte Zentrum ablösen“. Zum geplanten Nachfolge-Bau in Poing-Süd – schräg gegenüber vom REWE-Markt – gehören 108 vollstationäre Pflegeplätze, 40 Räume als Betreutes Wohnen und 25 Betreuungsplätze für Tagespflege. Auf einer Gesamtfläche von 14.691 qm entsteht ein U-förmiger, fünfgeschossiger Bau mit einem zusätzlichen Riegel (für betreutes Wohnen).



Damit entsteht ein Innenhof, der mit viel Grün und einen Brunnen angelegt wird. Für Bewohner gibt es 88 Tiefgaragen-Stellplätze und außerhalb 37 Möglichkeiten für Besucher und auf dem Flachdach des Zentrums wird eine Photovoltaik-Anlage installiert. Zudem stehen sieben Mitarbeiterwohnungen zur Verfügung sowie Räume für Arztpraxen und einem öffentliches Seniorencafé.



Das war der Stand vor zwei Jahren – und aktuell gehört das Projekt der Vergangenheit an. „Der geplante Neubau eines Seniorenzentrums Am Hanselbrunn wird nicht wie geplant umgesetzt. Der Investor des Seniorenzentrums teilte der Gemeinde Poing seinen endgültigen Rückzug aus dem Projekt mit“ – diese Sätze standen in einer Mitteilung der Verwaltung am 28. Juni. Weiters steht in dem Schreiben: „Im Mai wurden die Eckdaten noch einmal mit dem Investor, der Pflegestern Senioren-Service GmbH, der Gemeinde, dem Planer sowie der finanzierenden Bank besprochen. Der Investor teilte im Nachhinein mit, dass sich die Rahmenbedingungen seit Projektbeginn derart geändert haben, dass ihm eine Umsetzung nicht mehr möglich ist.“



Nun ist die Verwaltung gefordert – ist doch aktuell und in Zukunft der Bedarf an Pflegeplätzen im Ort und in der Region vorhanden. „Wir werden in Abstimmung mit der Pflegestern Senioren-Service GmbH nach Alternativen suchen“ versprach Bürgermeister Thomas Stark in der Gemeinderatsitzung am 29. Juni. fu