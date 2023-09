Full House beim Kino Open Air in Markt Schwaben

Gemütliche Kinoatmosphäre am Schlossplatz © Foto: Michael Kramer

Besucheransturm an beiden Kinoabenden

Markt Schwaben - Da hatten die Daheimgebliebenen und ersten Reiserückkehrer letztes Wochenende aber Glück, dass sie dabei sein konnten bei dem Sommerereignis schlechthin in Markt Schwaben. So jedenfalls die einhellige Meinung vor Ort. An zwei Tagen – Freitag und Samstag – wurde geselliges Zusammensein und Kinokultur gefeiert. Alles organisiert vom Aktivkreis Kunst und Kultur und hier hauptsächlich von Michael Kramer und Andreas Hergenröther. Lampions hingen in den Bäumen, Lichterketten waren gespannt, auf der Wiese luden Teppiche, Liegestühle oder Bierbänke zum gemütlichen Zusammensein ein. Und rund 300 bestens gelaunte Blues Brother Fans kamen gleich am ersten Abend – manch einer war sogar kultig verkleidet. Der Ansturm hat alle Erwartungen des Orga-Teams übertroffen.

Schon am Freitag waren Würstel und Bier ausverkauft. Für Samstag hieß es dann kräftig Nachschub besorgen, denn für den Samstagsfilm kamen rund 450 Besucher auf den Schlossplatz. Munich Blend – eine junge Band aus München und bekannt vom Band-Battle im Frühjahr - sorgte vor dem Film für gute Stimmung. Der Bauhof spendierte hierfür sogar einen Bühnenanhänger. Toilettenwagen und Strom gab es auch von der Gemeinde und natürlich die Location, den Schlossplatz. Ein herzliches Danke geht von den Veranstaltern auch an die Bürger von Markt Schwaben, die bei dem Crowdfunding der Münchner Bank für dieses Event 1000 Euro spendeten – die Münchner Bank legte noch einmal 500 Euro drauf. Auch viele Geschäftsleute aus Markt Schwaben unterstützten die zwei Kinoabende. Nach diesem großen Erfolg sind sie sich im Orga-Team fast schon einig, dass dieses Event nächstes Jahr wiederholt werden muss. at