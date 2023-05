Lückenschluss durch neue Radwege in Poing

Teilen

Der Kiesweg Richtung OMV-Kreisel wird asphaltiert und schließt die Radweglücke nach Grub. © Foto: fu

Noch in diesem Jahr beginnt der Bau am Lückenschluss der Radwege an Kirchheimer Allee und Bergfeldstraße

Poing – Bereits im Juli 2017 wurde die Verwaltung beauftragt, eine Verlängerung des Geh- und Radweges an der Kirchheimer Allee als Lückenschluss der Ost-West-Richtung zu prüfen. Das Planungsbüro Niedenzu legte dann eine Entwurfsplanung mit Kostenberechnung vor.

Ein Lückenschluss ist der bestehende gemeinsame Gehund Radweg entlang der Kirchheimer Allee wird bis zum neuen Kreisverkehr Kirchheimer Allee/Bergfeldstraße in einer Breite von drei Meter fortgeführt. Gleichzeitig werden die vorhandenen zwei Bushaltestellen an der Kirchheimer Allee werden barrierefrei umgestaltet. Leider sind dabei zwei Bäume (Stammumfang ca. 45 cm) zu fällen. Ein Baum aus der Bepflanzung am Kreisel ist zur Anbindung des Geh- u. Radweg zu versetzen. A

ls zweiter Lückenschluss führt westlich ein neuer Radweg vom neuen Kreisverkehr an der Kreuzung mit der Bergfeldstraße bis zum Kreisverkehr an der OMV-Tankstelle und schließt die vorhandene Lücke nach Grub. Dieser asphaltierte Radweg wird zwei Meter breit. Die Bushaltestelle an der Bergfeldstraße vor dem OMV-Kreisel wird barrierefrei ausgebaut. All diese Projekte müssen noch in diesem Jahr begonnen werden, weil die Regierung von Oberbayern später keine Fördermittel mehr zur Verfügung stellt. Die betragen 75 Prozent der förderfähigen Kosten. Bei einer Gesamtsumme von 774.550 Euro sind das 406.500 Euro. Für die Gemeinde bleiben also noch 368.050 Euro als Eigenleistung übrig. Kosten und Planung wurden in der letzten Gemeinderatsitzung einstimmig verabschiedet. fu