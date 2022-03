Machbarkeitsstudie Gymnasium Poing

Auf der Freifläche wird das Gymnasium gebaut. © Foto: fu

In der Gemeinderatssitzung am 24. Februar gab Bürgermeister Thomas Stark einen Sachstandsbericht über die Sitzung des Kreis- und Strategieausschusses (21. Februar) in Sachen „Gymnasium Poing“.

Poing – Dort wurden folgende Punkte beschlossen: Die Resolution und die Petition der IG Gymnasium Poing JETZT! wurden zur Kenntnis genommen. Die Machbarkeitsstudie für die Schule und die Errichtung einer Dreifachturnhalle wird beauftragt und dem LSV-Ausschuss vorgelegt. Der Kreistag entscheidet am 26. Oktober darüber, ob und wie die Finanzierung des Gymnasiums Poing im Landkreis-Haushalt dargestellt werden kann, ohne die dauernde Leistungsfähigkeit des Kreishaushalts zu gefährden.

Die Poinger Verwaltung wird beauftragt, die Einrichtung vor Vorläuferklassen zu planen, sobald der Zeitpunkt der Fertigstellung des Gebäudes absehbar ist. Nach Möglichkeit sollen Vorläuferklassen am Standort Markt Schwaben berücksichtigt werden. Einen regelmäßigen Austausch mit der Gemeinde Poing und IG Gymnasium Poing JETZT! über den Stand der Planungen wird zugestimmt.Thomas Stark und die Interessengruppe konnten in der öffentlichen Sitzung nochmals eine Stellungnahme bzw. einen Apell an den Kreisausschuss abgeben.

Auf Nachfrage im Kreisausschuss geht es bei der Machbarkeitsstudie nicht um die Frage, ob das Gymnasium kommt, sondern um konkrete Planungen hinsichtlich der Baumaßnahmen und der Finanzierung sowie entsprechender Finanzierungsmodellen. Die Ergebnisse der Studie sollen im Sommer vorliegen. Der erste Informationsaustausch wird im 2. Quartal 2022 seitens des Fachbereichs Schulentwicklung im Landratsamt mit der Gemeinde und weiteren Interessierten virtuell geplant. fu