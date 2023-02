Markt Schwaben, die fahrradfreundliche Kommune

Teilen

Michael Stolze, erster Bürgermeister und Dr. Holley, Marktgemeinderat waren Ende Januar in München zur offiziellen Aufnahme in die AGFK Bayern und zur Entgegennahme der Mitgliedsurkunde. © Foto: at

Ende Januar wurde dem Markt Markt Schwaben bei einem feierlichen Festakt die AGFK-Mitgliedsurkunde (Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen e.V.) in München übergeben

Markt Schwaben - Insgesamt 119 Mitgliedskommunen haben sich in der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen e.V. (AGFK Bayern) zusammengeschlossen, um gemeinsam den Radverkehr zu fördern. Ende Januar wurden die jüngsten Auszeichnungen als „Fahrradfreundliche Kommune in Bayern“ von Ministerialdirektor Dr. Thomas Gruber, Amtschef des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr, und Matthias Dießl, Vorsitzender der AGFK Bayern und Landrat des Landkreises Fürth, in München bei einem feierlichen Festakt verliehen.

Unter der Moderation von Roman Roell (BR) wurden in der gemeinsamen Veranstaltung der AGFK Bayern und des Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr die Erfolge für den Radverkehr im Jahr 2022 gewürdigt. Gemeinsam mit den Städten Cham, Freilassing und Penzberg, den Gemeinden Aschheim, Gilching, Unterföhring, Unterhaching und Waakirchen und den Landkreisen Freising und Lindau (Bodensee) wurde der Markt Markt Schwaben am 26. Januar mit elf weiteren Mitgliedskommunen im Verein begrüßt. „Die AGFK Bayern ist innerhalb eines Jahres von 93 auf 119 Mitgliedskommunen angewachsen und damit bundesweit eines der größten kommunalen Netzwerke für Radverkehrsförderung. Das Wachstum des Vereins bestärkt die zunehmende Relevanz des Radverkehrs für Politik und Verwaltung aber insbesondere für die Menschen in Bayern“, so Landrat Matthias Dießl (Landkreis Fürth) und Vorsitzender der AGFK Bayern.

Voraussetzung für eine dauerhafte Mitgliedschaft in der AGFK Bayern ist die Auszeichnung als „Fahrradfreundliche Kommune in Bayern“, im Prüfverfahren für die Auszeichnung werden die Kommunen nach einem einheitlichen Kriterienkatalog auf ihre Fahrradfreundlichkeit geprüft. Mit der Entgegennahme der Urkunde ist es also für die Gemeinde Markt Schwaben noch nicht getan. Der Markt Markt Schwaben hat nun knapp vier Jahre Zeit, um die notwendigen Maßnahmen zur Verbesserung des Radwegenetzes und der zugehörigen Infrastruktur in Markt Schwaben einzuleiten und umzusetzen. Auch bereits ausgezeichnete Mitgliedskommunen unterliegen einer Fortschrittsverpflichtung. Die Anerkennung für geleistete Radverkehrsaktivitäten erfordert nach sieben Jahren eine Rezertifizierung.