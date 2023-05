Falken Rikscha

Die neue Falken-Rikscha wurde am 1. Elektromobilitätstag letzten Sonntag in Markt Schwaben vorgestellt. Gut gepolstert und gesichert werden bald die Senioren der drei Seniorenheime hiermit Ausflüge machen können. © Foto: at

Eine neue Initiative der Aktivkreise Markt Schwaben geht nun regelmäßig auf Fahrt.

Markt Schwaben – „Jeder hat ein Recht auf Wind in den Haaren“, so heißt eine bundesweite Initiative von Radeln ohne Grenzen. Diese Initiative möchte mit Menschen, die nicht mehr aus eigener Kraft in die Pedale treten können, die Freude eines Fahrradausfluges teilen.



In der Marktgemeinde Markt Schwaben nun, haben sich die Initiative Pro-Fahrrad, der Seniorenbeirat, eine Privatperson und die Marktgemeinde an sich zu einer neuen Projektgruppe zusammengeschlossen und haben die Falken-Rikscha ins Leben gerufen. Die Hauptzielgruppe der neuen Projektgruppe sind die drei Seniorenheime in Markt Schwaben. Die Idee ist, die Senioren durch ehrenamtliche und zuvor geschulte Rikscha-Fahrer regelmäßig auf kleine oder große Fahrten zu begleiten, bzw. auszufahren.



Es soll so eine neue Mobilität im Alter möglich sein, die den Älteren Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubert, wenn sie durch den Ort oder zum Beispiel die umliegende Natur in der Rikscha erkunden. Es gibt schon ausgearbeitete Touren, wie zum Beispiel zum Tierpark in Poing. Übrigens eine zweite Rikscha ist in Planung und soll auch die Älteren mit Ausflügen versorgen, die noch zu Hause wohnen. Spenden für diese zweite Rikscha sind herzlich willkommen. Über den Förderverein der Aktivkreise besteht die Möglichkeit für gespendete Gelder, Spendenquittungen auszustellen.



Jeder kann also mithelfen, diese Initiative in der Gemeinde dauerhaft zu etablieren und die Senioren von Markt Schwaben regelmäßig auf Fahrt zu bringen. Die erste seniorengerechte E-Bike-Fahrrad-Rikscha, die jetzt bald in Einsatz geht, wurde finanziert von der Albert-und Maria-Malthaner-Stiftung.



Mehr Infos gibt es beim Seniorenbeirat der Gemeinde www.marktschwaben.de oder unter www.radelnohnealter.de at