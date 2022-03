Wer verdient einen Ehrenpreis?

Hilfsbereitschaft kann viele Formen annehmen © obencem

Markt Schwaben will drei engagierte Menschen ehren.

Markt Schwaben – Besonders die Corona-Pandemie hat uns an vielen Stellen gezeigt, wie wichtig und wertvoll gegenseitige Hilfe ist. Aber oft sind es auch „nur“ die kleinen, unscheinbaren Dinge, die viel Großes bewirken. Sei es die Betreuung der Kinder oder Eltern im Krankheitsfall oder bei dringenden Terminen. Oder der stille Nachbar, der ohne großes Aufsehen den Müll auf der Straße aufsammelt. Vielleicht aber auch der ehemalige Sportlehrer, der jedes Wochenende mit den Jugendlichen am Sportplatz trainiert; die alleinstehende Frau, die für die Senioren im Pflegeheim Socken strickt. Oder, oder, oder…

Um den vielen hilfsbereiten Menschen in unserem Ort zu danken und ihnen entsprechend Wertschätzung entgegen bringen zu können, haben wir den Ehrenpreis Markt Schwaben ins Leben gerufen und möchten diesen in 2022 zum ersten Mal verleihen. Strikte Kriterien gibt es hierfür nicht: wichtig ist lediglich, dass sich die Person freiwillig und unentgeltlich in Markt Schwaben engagiert. Gern können auch Gruppen oder Vereine Personen aus ihren eigenen Reihen vorschlagen. Es geht aber nicht nur um ehrenamtlich organisierte Helfer. Selbstverständlich denken wir auch an Menschen, die Herausragendes tun, ohne fest einem Verein oder einer Institution anzugehören.

Um den besonderen Charakter zu unterstreichen, wollen wir bis zu drei engagierte Menschen mit einem Preis in Form eines Kunstwerkes ehren. Soviel sei verraten: das Kunstwerk wird von unserer Gemeinde verbundenen Kunstschaffenden erstellt. Die Ehrenpreisträger werden durch ein Auswahlverfahren durch ein unabhängiges Komitee, dem der Erste Bürgermeister Michael Stolze und auf Vorschlag der Gemeinderatsfraktionen Sandra Mayr, Peter Fleischer, Cornelia Hermansdorfer, Bruno Kukla und Bernhard Winter angehören, bestimmt.

Die Verleihung findet im Rahmen der jährlichen Bürgerversammlung statt. Alle Bürger, sowie Vereine, Verbände und Organisationen aus Markt Schwaben können die Vorschläge Online, per E-Mail, per Post oder persönlich einreichen. Per E-Mail an: poststelle@ markt-schwaben.de, Betreff: Ehrenpreis. Alternativ nutzt man das Kontaktformular auf unserer Website: www. markt-schwaben.de/ehrenpreis. red