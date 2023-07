Markt Schwabener Ehrenpreise verliehen

Ehrenpreisverleihung Markt Schwaben: Bürgermeister Michael Stolze mit Preisträgern Waltraud Kraxner, Familie Daschner (Walter, Matthias, Miriam und Martina) und Johannes Piller. © Foto: Kees

Würdigung für freiwilliges und unentgeltliches Engagement

Markt Schwaben – Seit 2022 verleiht der Markt Markt Schwaben Ehrenpreise an Menschen, die sich freiwillig und unentgeltlich in der Gemeinde engagieren. Waltraud Kraxner, Familie Daschner und Johannes Piller heißen die diesjährigen Ehrenpreisträger des Marktes.

In einem Festakt wurden sie vergangenen Sonntag geehrt. Die Musikpädagogin Waltraud Kraxner für ihr großes musikalisches Engagement. Bürgermeister Michael Stolze sprach in seiner Laudatio vom Idealbild einer Lehrkraft, der das Miteinander und die Menschlichkeit ein großes Anliegen ist. Kraxner unterrichtet Trompete und leitet das Jugendblasorchesters Markt Schwaben der Musikschule. Nach 35 Jahren in Markt Schwaben wird sie demnächst zurück in ihre Heimat in der Steiermark gehen. Der Sportwissenschaftler und Gründer einer eigenen Sportschule in Markt Schwaben Johannes Piller wurde ausgezeichnet, weil er wie kein anderer in der Gemeinde Ansprechpartner für junge Menschen ist. Als 24/7-Streetworker bezeichnete ihn Stolze. Piller selbst dazu: „Mit Sport kann man bei Kindern gerade in schwierigen Zeiten etwas erreichen. Sport hält zusammen und ist überdies gesund.“

Die Familie Daschner – Walter, Martina und die beiden Kinder Miriam und Matthias - schließlich wurde geehrt für ihr starkes Engagement in der Kolpingfamilie. Von einer „enorm beeindruckenden Familie“ sprach der Bürgermeister. „Bei den Daschners ist der Funke von den Eltern auf die Kinder übergesprungen, schlicht weil die Eltern ihr Engagement den Kindern authentisch vorgelebt haben.“ Alle drei Preisträger bekamen reichlich Applaus aus dem vollbesetzten Unterbräusaal. Bestimmt wurden die Ehrenpreisträger durch ein Auswahlverfahren eines unabhängigen Komitees, dem Bürgermeister Stolze und auf Vorschlag der Gemeinderatsfraktionen Sandra Mayr, Peter Fleischer, Cornelia Hermansdorfer, Bruno Kukla und Bernhard Winter angehören.

Die diesjährige Verleihung wurde zusammen mit dem 20-jährigen Jubiläum des Fonds „Kinder in Not“ ausgetragen. Ex-Bürgermeister Bernhard Winter sowie aktive Kräfte berichteten über das Markt Schwabener Projekt und dessen Erfolg. Immerhin gut 142.000 Euro hat man in den vergangenen zwei Jahrzehnten für Kinder in Not gesammelt. Stolze vergab am Ende der Veranstaltung spontan einen 4.Ehrenpreis „an alle Menschen, die die Kinderhilfe unterstützt haben.“ Kees