„Nein zu Patenten auf Braugerste“

Braugerstenanlieferung bei der Privatbrauerei Schweiger. © Foto: Die Freien Brauer / Privatbrauerei Schweiger

Privatbrauerei Schweiger sammelt Stimmen für die Kampagne „Die Freien Gerstensorten“

Markt Schwaben – Gemeinsam mit dem Werteverbund Die Freien Brauer unterstützt die Privatbrauerei Schweiger mit der Kampagne „Die Freien Gerstensorten“ eine Petition, um Patente auf Saatgut und im Speziellen auf Braugerste zu stoppen. Damit setzt sich die Familienbrauerei dafür ein, die Vielfalt und die freie Auswahl im Rohstoffsektor zu erhalten. Mit der Kampagne fordert die Markt Schwabener Privatbrauerei im Schulterschluss mit den Gesellschafterbrauereien der Freien Brauer, dass eine rechtlich klare und eindeutige Richtlinie zur Auslegung des europäischen Patentrechts verabschiedet wird. Pflanzen auf Basis konventioneller Züchtungsmethoden sollen generell von der Patentierung ausgeschlossen werden.

Die Unterschriften für die Petition werden auf der Kampagnenseite www.die-freien-gerstensorten.com gesammelt. Zwei der globalen Player der Brauwirtschaft, Heineken und Carlsberg, erhielten 2016 mehrere europäische Patente auf konventionell gezüchtete Gerste, die sich auch auf Braugerstensorten erstrecken, die beim Brauen von Bier zum Einsatz kommen. Mehrere Nichtregierungsorganisationen und auch Brauereien hatten Einsprüche gegen die europäischen Patente eingereicht, die 2018 aber abgelehnt wurden.

2021 wurde dann auch eine Beschwerde gegen diese Entscheidung abgewiesen und damit eines der Patente in letzter Instanz vom Europäischen Patentamt bestätigt. „Unsere Familie arbeitet seit fast 300 Jahren mit Getreide. Die Privatbrauerei Schweiger leistet sich als ein der letzten Brauereien noch eine eigene Mälzerei und verwendet zu 100 Prozent Gerste von regionalen Landwirten. Darum liegt uns das Thema besonders am Herzen“, erklärt Geschäftsführer Erich Schweiger die Hintergründe des Engagements in der national angelegten Kampagne. Dass auch jeder einzelne Bierliebhaber betroffen sein kann, zeigt ein mögliches Zukunftsszenario: Der Prozess der Patentierung auf Braugerste durch die großen Braukonzerne wird fortgesetzt und Landwirte müssen zukünftig Lizenzgebühren an die Konzerne abgeben, wenn sie Braugerste anbauen. Das kann langfristig zu einer Reduktion der Braugersten-Vielfalt sowie zu einer Verknappung der Mengen führen, wenn Landwirte nicht bereit sind, Lizenzgebühren abzuführen und daher auf den Anbau anderer Getreidesorten umschwenken. „Und spätestens dann betrifft es uns alle. Die Landwirte, die nicht mehr frei entscheiden können, was sie auf ihren Feldern aussäen, uns als Brauerei, die bei der Auswahl der Rohstoffe für ihre Bierspezialitäten eingeschränkt wird sowie Biertrinker, die nicht mehr unter der großen Vielfalt handwerklicher Biere aussuchen können.

Aber auch wer kein Bier mag, sollte sich dazu Gedanken machen: Dass nur noch wenige Sorten Braugerste frei verfügbar sind und ausgesät werden dürfen, führt zu Monokulturen und schadet der Biodiversität und damit der Umwelt“, führt Erich Schweiger weiter aus. Hintergründe zur Kampagne und die Möglichkeit, eine Stimme für die Biervielfalt und gegen Patente abzugeben unter: www.die-freien-gerstensorten.com. red