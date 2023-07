Poing braucht das Gymnasium

© Foto: fu

Wie wird Poing im Jahr 2035 aussehen? Wie viele Einwohner wird es dann haben und wie hoch ist jeweils der Anteil von Erwachsenen und der Kinder sowie der Schulen? Eine Antwort auf diese Fragen bekamen die Gemeinderatsmitglieder in der Sitzung vom 29. Juni durch Dr. Heike Pethe vom Münchner „Büro für Räumliche Entwicklung“.

Landkreis – Die Datenanalystin präsentierte dem Gremium Zahlen zur „Fortschreibung der Einwohner- und Kinderbedarfsprognose bis zum Jahr 2035“- Was allseits schon bekannt ist – in den Baugebieten Lerchenwinkel, W 7 und W 8 wird die Gemeinde etwa 4.000 neuen Bürgern Platz bieten und damit das Ende des Wachstums bis 2035 erreichen. Nach Berechnungen von Pethe würde das Wachstum-Maximum bei 3.720 Einwohner (+22 Prozent) liegen.

Eine weitere Prognose: Bei den Kindern (0 bis 17 Jahre) mit einem Plus von 610 bis 945 (27 Prozent) und im Gymnasialalter (10 bis unter 20 Jahre) ein Plus von 445 bis 570 (30 Prozent). „Diese Zahl ist wichtig“ so Pethe, „denn die zeigt, dass ein Gymnasium in Poing unbedingt gebaut werden muss“. In ihrer Zusammenfassung in Sachen „Schule“ nannte sie ein „deutliches Wachstum der Zahl der Kinder und Jugendlichen in Poing; sehr gute Betreuungsinfrastruktur mit ausreichend Platzkapazitäten; Umorganisation der Nachmittagsbetreuung wegen Rechtsanspruch ab 2026 und ausreichende Raumkapazitäten in den Grund- und Mittelschulen. Auch für Kleinsten gab es Zahlen: Der Krippen-Höchstwert bei den 0-2jährigen wird 2032 bei 725 liegen – bei den 3-5jährigen im Kindergarten um die 795 (Jahr 2030). „Die vorhandenen 1.119 Plätze müssten eigentlich ausreichen“ so Pethe, „wenn Krippe und Kindergarten jeweils die Spitzen abdecken“.

Eng könnte es vielleicht im Betreuungsjahr 2031 bis 2033 im Kindergarten werden. Probleme sieht Pethe vor allem ab dem Jahr 2026 für die Gemeinde. Dann besteht nämlich ein Rechtsanspruch auf eine Nachmittagsbetreuung und damit wird Betreuungsquote sicherlich steigen. Hier steigen die Zahlen bis zu 1.160 Kinder (2035). Bei den aktuellen Betreuungsquoten in der Nachmittagsbetreuung liegt die Gemeinde mit 81 Prozent auf einem Spitzenplatz – Bayern im Vergleich hat 38 Prozent.

In der Sitzung ging Heike Pethe auch auf das neue Gymnasium ein. In einer Standort-Simulation erfuhren die Räte, was eine Absage des Baus für Konsequenzen für die umliegenden Gymnasien in Markt Schwaben und Vaterstetten hätte. Dort würden eklatante Kapazitätsengpässe entstehen, dass selbst eine Entlastung durch das neue Gymnasium Kirchheim nicht ändern würde. So könnte es passieren, das Poinger Schüler bei Übertritt-Interesse an den beiden Gymnasien abgewiesen werden. Deshalb die einhellige Meinung „Poing braucht das Gymnasium und die Weichen müssen jetzt gestellt werden“. fu