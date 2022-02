Poing: Als fahrradfreundliche Kommune ausgezeichnet

Bürgermeister Thomas Stark freut sich über die Auszeichnung „fahrradfreundliche Kommune“. © Tobias Hase

Nun ist es offiziell! Die Gemeinde Poing wurde in der Online-Veranstaltung des Verkehrsministeriums und der AGFK Bayern mit dem Titel „fahrradfreundliche Kommune“ ausgezeichnet.

Poing – Damit ist Poing die erste Gemeinde im Landkreis, die diesen Titel tragen darf. Der Auszeichnung ging ein anspruchsvolles Prüfverfahren nach einem einheitlichen Kriterienkatalog voraus, den die Gemeinde mit großem Erfolg absolviert hat. Insgesamt 93 Mitgliedskommunen verzeichnet die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen e.V. (AGFK Bayern) seit Anfang 2022. Die Gemeinde darf nun für sieben Jahre den Titel „fahrradfreundliche Kommune in Bayern“ tragen.

Danach steht eine Rezertifizierung an. Für diese Neubewertung der Fahrradfreundlichkeit in Poing werden weitere Anstrengungen im Radverkehr verlangt. So fordert die AGFK Bayern ein grundsätzliches Bekenntnis zur Radverkehrsförderung der Gemeinde Poing. Außerdem muss der Radverkehrsanteil durch geeignete Maßnahmen von aktuell etwa 17,5 Prozent innerhalb von sieben Jahren um fünf Prozentpunkte angehoben werden. Diese Erhöhung des Anteils kann u.a. mit der konsequenten Umsetzung der Maßnahmen im Radverkehrskonzept geschehen. In der letzten Gemeinderatsitzung wurde eine Steigerung des Radverkehr-Anteils auf mindestens 22,5 Prozent bis 2028 beschlossen. fu