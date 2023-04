Poing: Schulsprengel werden nicht geändert

Im Neubaugebiet W 7 in Poing werden doch weniger Menschen wohnen, als vorausgesagt. © Foto: fu

Wegen weniger Zuzug für das Wohngebiet W 7 ändert sich die Einwohnerprognose für Gesamt-Poing

Poing – Bis zu 4.600 Bürger sollten bis 2035 in den Baugebieten Lerchenwinkel W 7 und W 8 in Poing leben, so die ursprüngliche Entwicklungsprognose. Die hatte das Münchner Büro für Räumliche Entwicklung im Mai 2021 im Gemeinderat präsentiert. Doch diese Zahl wird nicht erreicht werden. Damit wird es auch zu keiner Überlastung der Grundschule Am Bergfeld kommen.

Ursprünglich war angenommen worden, dass die Schülerzahlen an der Anni-PickertGrundschule sinken, an der Karl-Sittler-Schule gleichbleiben und an der Grundschule Am Bergfeld stark ansteigen würden. „Wenn die jeweiligen Schulsprengel angeglichen werden, dürfte es keine Kapazitätsengpässe beim Raumbedarf geben“, sagte Heike Pethe vom Büro damals im Gemeinderat. Neue Kenntnisse zum Thema gab Bürgermeister Thomas Stark in der letzten Gemeinderatsitzung bekannt: „Aufgrund des verminderten Zuzugs in W 7 weichen die absoluten Zahlen von denen der ursprünglichen Prognose für Gesamt-Poing ab. Die Abweichung beläuft sich Stand 31. Dezember 2022 auf 398 Einwohner weniger“, so Stark, Das wirkt sich auch auf den Sprengel der Grundschule Am Bergfeld aus, der laut Verwaltung ein Minus von 379 Einwohnern im Vergleich zur Prognose zeigt. Dies schlägt sich auf die Belegungszahlen nieder. „Die ursprünglich angenommenen Schülerzahlen, die zur Überlastung der Grundschule Am Bergfeld geführt hätten, werden nicht erreicht“, teilte Stark mit.

Vor allem in den Altersgruppen bis drei Jahren (vier Jahrgänge, die ab 2025 eingeschult würden) seien deutliche Abweichungen zu verzeichnen. „Hier ging die Prognose von 245 Kindern aus, die Ist-Zahl zum 31. Dezember 2022 weicht hier um 81 nach unten ab“, schreibt die Verwaltung. Auf die Grundschul-Sprengel gesehen, zeigen sich wesentliche Veränderungen. So verzögert sich der angenommene Umzug von Personen aus deren Sprengel Anni-PickertSchule ins Gebiet der Grundschule Am Bergfeld nach hinten. Zum anderen weist der Grundschulsprengel Am Bergfeld laut Verwaltung einen Einwohnerbestand zum 31. Dezember 2022 von 2642 Personen auf. Die Prognose war von 3021 ausgegangen.

Weiter erklärte Thomas Stark, dass aus der Fortschreibung der Einwohnerprognose frühestens ab dem Schuljahr 2028/29 eine Sprengelveränderung notwendig ist. Entwarnung gibt es von der Anni-Pickert-Schule, denn sind derzeit noch Kapazitäten frei. Dazu der Bürgermeister: „Bei nicht vorhersehbaren kurzfristigen Veränderungen für alle Grundschulkinder kann ein Schulplatz sicherzustellt bzw. vorzeitig eine Sprengelveränderung eingeleitet werden“. fu